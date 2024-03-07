S7 Airlines возобновила рейсы в Баку из Новосибирска

S7 Airlines снова запустила рейс Баку — Новосибирск. Первый полет прошел 7 марта. С апреля частота рейсов увеличится до двух в неделю.

Как сообщили в компании, в марте самолеты будут летать между Новосибирском и Баку по четвергам. Время вылета из Новосибирска — 12:15, а прибытие в Баку — 13:45 по местному времени. Обратные рейсы из Баку будут отправляться в 14:45 и приземляться в Новосибирске в 21:50 с учетом разницы во времени.

С 3 апреля рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям. Самолеты будут вылетать из Новосибирска в 12:25 и приземляться в Баку в 13:50 по местному времени. Обратный вылет — в 14:50, в Новосибирск рейс прибывает вечером, в 21:50.

Перелеты будут осуществляться на лайнере Airbus A320, в салоне которого могут разместиться 174 пассажира в экономическом классе. Время в пути — около 4,5 часа.

Напомним, ранее стало известно, что в городах Сибири и Дальнего Востока появятся собственные пункты выдачи «Авито».