Владельцы группы S7 впервые вошли в список долларовых миллиардеров Forbes

Число российских миллиардеров в рейтинге Forbes-2024 выросло до 125 человек и обновилось на 20%. В список впервые вошли Владислав Филев и его семья — они являются владельцами авиаперевозчика S7 (АО «Авиакомпания Сибирь»).

Председателю совета директоров S7 Владиславу Филеву принадлежит около 50% акций S7, а двум его дочерям — Татьяне и Марии — по 25%. Они заняли 73 место в общероссийском рейтинге Forbes с состоянием в 1,9 млрд рублей. Это единственные долларовые миллиардеры в списке, имеющие непосредственное отношение к Новосибирской области. Напомним, что АО «Авиакомпания Сибирь» до сих пор зарегистрировано в городе Обь.

На первом месте рейтинга оказался создатель и крупнейший акционер нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Второе и третье места у совладельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона и владельца НЛМК Владимира Лисина соответственно. Седьмую позицию занял Андрей Мельниченко, основной владелец компаний СУЭК и СГК.

На 53 строчке рейтинга располагается Роман Троценко, собственник компании AEON, владеющей новосибирским аэропортом Толмачево.

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» выяснил, сколько получают сибирские топ-менеджеры.