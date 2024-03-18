В Новосибирске за овербукинг вновь оштрафовали авиакомпанию S7

Ольга Степанова
 
В Новосибирске за овербукинг вновь оштрафовали авиакомпанию S7
Фото из архива "Континента Сибирь"

По инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры авиакомпания «Сибирь», работающая под брендом S7, привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров в связи с отказом в авиаперевозке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что 8 пассажирам авиакомпании, следовавшим из г. Новосибирск в г. Тюмень и из г. Челябинска в г. Новосибирск отказано в реализации воздушной перевозки по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна», — говорится в сообщении.

По инициативе прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что ФАС возбудила дело в отношении S7.

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