Метель прогнозируют синоптики в наступающий Международный женский день и последующие выходные. Неблагоприятные погодные условия будут связаны с резкими перепадами температур в ночное и дневное время.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», по Новосибирской области 8 марта ожидается ухудшение погодных условий. Жителей региона и областного центра ждут резкие перепады температуры от –27 °С в ночное время до –2 °С днем. Скачки температур будут сопровождаться сильными порывами ветра днем и ночью до 13 м/с.

На следующий день, 9 марта, также прогнозируются перепады температуры от –20 °С ночью до 0 °С днем. Ночью по юго-востоку области будет идти снег с порывами ветра до 14 м/с. Не совсем весенняя погода ожидается и в воскресенье, 10 марта: днем мокрый снег с дождем, температура в ночные часы будет опускаться до –12 °С, в дневные часы потеплеет до +2 °С.

Также штормовое предупреждение в выходные дни объявлено в Томской, Кемеровской и Омской областях. Самые сильные перепады температур 8 марта будут в Томской области: от –28 °С ночью до –3 °С днем.

По данным ФКУ «Сибуправтодор», опасные ситуации могут возникать на федеральных автомобильных дорогах, из-за чего обслуживающие их организации переведены на усиленный режим работы для обеспечения бесперебойного проезда.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирцы высказались за сохранение 8 Марта праздничным днем.