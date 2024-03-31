В каком из сибирских регионов будет теплее всего в первую неделю апреля?

Отрицательная температура воздуха ожидается в Новосибирской области ночью 1 апреля. Вторая же половина первой недели апреля 2024 года обещает стать рекордно теплой во всей Сибири. Об этом свидетельствуют прогнозные данные интернет-сервиса «Яндекс. Погода». «Континент Сибирь» изучил их и выяснил в каком из городов Сибири будет теплее всего.

В Новосибирской области ночью 1 апреля прогнозируется отрицательная температура воздуха -1 -6 °С местами до -11 °С. Самым же теплым днём недели в Новосибирске, как и в административных центрах практически всех сибирских регионов, станет суббота 6 апреля. В этот день здесь и в Кемерово ожидается дневная температура до +12 °С. В Омске и Томске в субботу будет на градус прохладнее.

В следующий уикенд 6-7 апреля воздух прогреется до 16 градусов тепла в Красноярске, Иркутске, Кызыле и Барнауле. Рекордсменами же по самой высокой дневной температуре воздуха на следующей неделе станут Абакан и Горно-Алтайск — в этих городах сервис прогноза погоды обещает +18 °С.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о погодных итогах сибирской зимы.