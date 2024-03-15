В Новосибирске объявили штормовое предупреждение

Павел Ганьшин
 
В Новосибирске объявили штормовое предупреждение
Photo by Courtney Chestnut on Unsplash

Новосибирские власти предупреждают горожан об ухудшении погоды на грядущих выходных: по информации городского Единого дежурно-диспетчерского центра, в субботу и воскресенье Новосибирск накроет порывистым ветром.

Согласно опубликованному пресс-центром новосибирской мэрии сообщению, в грядущие выходные на территории города будут наблюдаться сильный ветер, скорость которого при порывах может превышать 23 метра в секунду, метели и гололедица. Кроме этого ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Городские власти предупреждают, что сильный ветер может стать причиной падения слабо закрепленных конструкций, а мокрый снег и метели — увеличения количества ДТП. Горожан просят соблюдать осторожность и быть внимательными.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске после реконструкции открылся бассейн СКА.

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