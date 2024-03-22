Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, когда в Новосибирске и Новосибирской области установятся постоянные плюсовые температуры.

Начиная с 23 марта на территории Новосибирска и Новосибирской области установятся постоянные плюсовые температуры, следует из информации, опубликованной на официальном сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Согласно данным ведомства, завтра, в субботу днем воздух в Новосибирске прогреется до +3°C, по области до +5°C, а в последующие два дня до +5°C в городе и до +6°C по области. В последующие дни также днем столбик термометра не опустится ниже 0°C. А вот ночью синоптики еще ожидают минусовые температуры.

В соседних региона будет еще теплее. В соседнем Алтайском крае в ближайшие дни воздух прогреется до +12°C, в Кемеровской области до +14°C.

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