Самовыдвиженцы и «Коммунисты России» выставляют кандидатов на дополнительные выборы в Совет депутатов Новосибирска.

Потенциальные участники дополнительных выборов в Совет депутатов Новосибирска продолжают нести документы в избирком.

К розыгрышу мандата на округе № 40 в Октябрьском районе присоединяется первый секретарь комитета новосибирского отделения «Коммунистов России», в недавнем прошлом алтайский единоросс Андрей Щукин. В 2017–2018 годах Щукин был зампредом правительства Алтайского края, в 2019–2021 годах координировал проект «Народный контроль» в «Единой России». В 2022 году стал лидером новосибирских комроссов.

Из документов территориальной избирательной комиссии следует, что на округе № 49 в Центральном районе Новосибирска «Коммунисты России» выдвигают 68-летнего Александра Липаткина. Это предшественник Щукина на посту лидера новосибирского отделения КР. Раньше Липаткин возглавлял ныне ликвидированную новосибирскую организацию «Гражданская позиция».

Среди новых кандидатов, подавших документы на довыборы по округу в Центральном районе, — самозанятый Евгений Шамро и директор финансовой организации под названием «Фонд содействия образованию» (ФСО) Андрей Везнер. Последний участвовал в выборах ГД (2021 год) и главы Новосибирска (2019 год), то как предприниматель, то как безработный, но получал отказ в регистрации.

Ранее на округе № 40 в Октябрьском районе выставили свои кандидатуры три самовыдвиженца. Среди них — экс-председатель комиссии по градостроительству в горсовете, бывший единоросс, в сентябре сдавший партбилет, Дмитрий Дамаев, руководитель группы «Страховое общество газовой промышленности» Александр Емельянов и бывшая помощница экс-депутата Хельги Пироговой Екатерина Терещенко.

От «Яблока» собирается баллотироваться 36-летний Петр Копылов — руководитель и совладелец опытно-конструкторской студии инновационного дизайна «Гек и ЧУК», руководитель опытного производства образцов для нефтегазодобычи в ООО «Новосибирский Научно-технический Центр».

По территории № 49 в Центральном районе Новосибирска в избирком документы принесли самовыдвиженцы заместитель директора ООО «СтройКапиталИнвест» Александр Толкачев и организатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. Он — помощник депутата ГС Светланы Каверзиной, экс-главы новосибирского «Яблока». Обоих исключили из этой политической структуры три года назад после присоединения к несистемному альянсу кандидатов «Коалиция-2020». «Яблоко» на округе № 49 выставляет 20-летнего студента Максима Новикова.

Два мандата в Совет депутатов Новосибирска свободны с тех пор, как их лишились независимые оппозиционеры Хельга Пирогова (округ № 40) и Сергей Бойко* (№ 49), которого Минюст признал иноагентом.

Довыборы будут трехдневными, пройдут с 15 по 17 декабря.

Здесь можно более подробно почитать о том, между кем предстоит основное противостояние на выборах в горсовет, а также о внутрипартийной борьбе за политическое влияние в «Единой России».

* Сергея Бойко Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов 31 марта 2023 г.