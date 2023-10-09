Новосибирское отделение партии «Яблоко» выдвигает кандидатов на довыборы в Совет депутатов.

В воскресенье, 8 октября, прошло заседание регионального бюро «Яблока», на котором партийное отделение утвердило своих кандидатов в депутаты Горсовета Новосибирска. Мандаты оказались свободными после лишения полномочий независимых оппозиционеров Хельги Пироговой (округ № 40) и Сергея Бойко (№ 49), которого Минюст признал иноагентом.

На округе № 49 в Центральном районе Новосибирска «Яблоко» выставляет 20-летнего студента Максима Новикова. На той же территории ранее выдвинулся его бывший однопартиец, организатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. Он — помощник депутата ГС Светланы Каверзиной, экс-главы новосибирского «Яблока». Обоих исключили из этой политической структуры три года назад после присоединения к несистемному альянсу кандидатов «Коалиция-2020».

На округе № 40 в Октябрьском районе Новосибирска от «Яблока» собирается баллотироваться 36-летний Петр Копылов — руководитель и совладелец опытно-конструкторской студии инновационного дизайна «Гек и ЧУК». Кроме того, Копылов руководит опытным производством образцов для нефти и газовый добычи в ООО «Новосибирский Научно-технический Центр».

«Оба кандидата согласны применять и продвигать в своей общественно-политической деятельности основные ценности, изложенные в программных документах партии «Яблоко»: достойное и успешное будущее России может быть основано только на ценностях свободы, прав человека, принципах демократии, правового государства и неприкосновенности частной собственности», — говорит о Петре Копылове и Максиме Новикове пресс-релиз новосибирского «Яблока».

«Континент Сибирь» писал, что в избирком документы принесли 29-летний заместитель директора ООО «СтройКапиталИнвест» Александр Толкачев, который планирует баллотироваться на округе в Центральном районе Новосибирска как самовыдвиженец.

Также на довыборы в Октябрьском районе заявились экс-депутат Горсовета, бывший единоросс, недавно сдавший партбилет Дмитрий Дамаев (самовыдвижение), руководитель группы «Страхового общества газовой промышленности» Александр Емельянов (самовыдвижение) и бывшая помощница экс-депутата ГС Хельги Пироговой Екатерина Терещенко (самовыдвижение).

Довыборы в Горсовет Новосибирска будут трехдневными, пройдут с 15 по 17 декабря.

Здесь можно более подробно почитать о будущих кандидатах в Горсовет, в том числе, о внутрипартийной борьбе в «Единой России» за политическое влияние.

* Сергея Бойко Минюст РФ внёс в реестр иностранных агентов 31 марта 2023 г.