В ходе первой после летнего перерыва сессии Совета депутатов Новосибирска, которая состоялась 27 сентября, наиболее бурные обсуждения вызвали вопросы, связанные с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, правилами благоустройства территории города и назначением дополнительных выборов депутатов Совета депутатов.

О состоянии дел в городе отчитался мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В рамках сессии градоначальник рассказал о предварительных итогах прошедшего летнего периода. Речь шла о ремонте городской улично-дорожной сети, обновлении городских теплосетей, благоустройстве придомовых территорий, парков, скверов и капремонте многоквартирных домов. Анатолий Локоть также подчеркнул, что в этом году Новосибирск получит 120 новых троллейбусов с 20-километровой дальностью автономного хода, 20 машин в начале сентября уже вышли на измененный маршрут № 29.

Депутат Светлана Каверзина обратила внимание мэра на то, что у новых троллейбусов нарушена ритмичность работы. По ее данным, это происходит от недостатка номинального напряжения, вызванного тем, что в 2017 году был продан трамвайный парк на улице Троллейной, и была снесена подстанция. Первый заместитель мэра Олег Клемешов заверил, что подстанция была восстановлена после сноса, а со стороны завода-изготовителя троллейбусов имелись технические неполадки, однако сейчас эти проблемы устранены.

Депутат Антон Картавин уточнил о сроках ввода в эксплуатацию станции «Спортивная», которую изначально обещали открыть осенью 2022 года. «Ведутся работы, в планах запустить станцию в этом году. Основные проблемы, связанные со станцией, заключены в документации и повторном прохождении экспертизы. Сейчас наши специалисты плотно работают над этим вопросом в Москве, учтены вынужденные изменения, которые были обусловлены внесением санкций», — объяснил Анатолий Локоть.

Вопрос о свернувшейся программе реконструкции площади Калинина поднял депутат Игорь Украинцев. «Ваши подчиненные погнали меня по большому кругу по площади Калинина и заявили, что область не выделяет 100 млн рублей, поэтому реконструкция площади не представляется возможной. Я выяснил для себя неприятную вещь, что область в этом году выделяла 100 млн рублей целенаправленно на площадь Калинина. И город от них отказался! Я эти документы держал лично, документы, свидетельствующие об отказе, я тоже видел. Я чувствую себя обманутым», — обратился Украинцев к мэру.

По словам Анатолия Локтя, мэрия действительно получила одобрение от правительства на реконструкцию площади Калинина, однако приступить к ней в настоящий момент невозможно из-за сложностей с проектно-технической документацией, на подготовку которой потребовалось больше времени. Речь идет о том, что на указанном участке требуется не просто замена столбов: все, что висит, за исключением контактной линии, нужно переносить в канализационные каналы. Олег Клемешов заверил, что проект должен быть утвержден до конца года, а его реализация планируется на 2024 год. О том, кто именно в муниципалитете ввел в заблуждение депутата, Игорь Украинцев публично не сообщил.

Председатель комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский заявил о необходимости решить вопрос с освещением Новосибирска. «Нормативы освещения не выдерживаются, лампы не меняются, а если меняются, то используются лампы со старыми технологиями, которые перегорают через месяц. В итоге люди вновь вынуждены обращаться за заменой ламп и ждать этого месяцами», — сказал Гудовский. Мэр согласился с наличием проблемы и взял вопрос как наказ для работы.

Одним из важных вопросов повестки стало назначение дополнительных выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска по одномандатным избирательным округам № 40 и № 49, необходимость в которых возникла после лишения мандатов Хельги Пироговой и Сергея Бойко*.

«В соответствии с законом Новосибирской области решение о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования должно быть принято не ранее, чем за 90 дней, и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. В связи с вышеизложенным предлагается назначить дополнительные выборы на 17 декабря 2023 года», — выступил председатель комиссии горсовета по местному самоуправлению Игорь Атякшев.

Депутат Светлана Каверзина, ссылаясь на статью федерального законодательства, согласно которой при назначении досрочных выборов сроки могут быть сокращены не более чем на треть, настаивала на проведении довыборов 3 декабря. Однако начальник управления горсовета по правовым и экономическим вопросам Ольга Кондратенко пояснила, что грядущие выборы являются не досрочными, а дополнительными, соответственно, принятие поправки будет противоречить действующему законодательству: «Выборы можно назначить только на 17 или 24 декабря», — заключила Кондратенко. За поправку Каверзиной проголосовали два депутата, решением подавляющего большинства дополнительные выборы были назначены на 17 декабря.

«Это ближайшая возможная дата. Мы считаем, что округа достаточно длительное время находились без депутатов, без присутствия их на территории, поэтому Совет депутатов считает, что довыборы нужно провести как можно скорее. В настоящее время эти территории закреплены за курирующими депутатами. Хельга Пирогова находится за пределами РФ с августа прошлого года, Сергей Бойко* — более двух лет. Обращения от граждан поступают в большом количестве как напрямую в Совет, так и кураторам, проблемы никто не отменял, у каждого округа они свои», — отметил спикер Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. По его словам, кандидаты на вакантные мандаты пока не определены, перед этим должен пройти ряд процедур по подаче документов, а сами довыборы ничем не будут отличаться от обычных выборов в горсовет.

* Сергей Бойко 31 марта 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.