Первые претенденты на вакантные мандаты в Горсовет Новосибирска уже потянулись в избирком. Основные кандидаты оценивают силы для борьбы — в том числе, внутривидовой.

Два новых депутата вольются в Горсовет Новосибирска в декабре, всего за полтора года до завершения действующего созыва. Их будущие коллеги на сентябрьской сессии дали официальный старт кампании на округах № 40 (Октябрьский район) и № 49 (Центральный район), оставшихся без избранных в 2020 году представителей. Перед летними каникулами Хельга Пирогова и Сергей Бойко (Минюст признал иноагентом) досрочно лишились полномочий. Формально — за нарушения при подаче деклараций, а не за то что оба покинули страну, не могли посещать депутатские заседания, в жизни своих округов участвовали лишь заочно и слишком антирежимны.

Первая заявка на участие в схватке за один из свободных мандатов в избирательную комиссию уже поступила. Претендент — 29-летний заместитель директора ООО «СтройКапиталИнвест» Александр Толкачев. Он планирует баллотироваться на округе № 49 в Центральном районе Новосибирска как самовыдвиженец. То есть для допуска к кампании ему нужно будет до 25 октября собрать 113-124 подписей в свою поддержку. Не новая для него процедура, он проходил её на том же самом округе в 2020 году на основных выборах в Горсовет. Тогда предприниматель Толкачев занял последнее место, набрав 2,9 % голосов. Даже признанных недействительным бюллетеней было больше, — 3,6 %. Три года назад первым стал представитель несистемной «Коалиции 2020», оппозиционер Сергей Бойко (Минюст признал иноагентом), оставив не у дел коммуниста, вице-спикера ГС Рената Сулейманова, который в 2021-м ушёл в Госдуму.

Округ № 40 в Октябрьском районе после лишения мандата Хельги Пироговой попал под присмотр члена фракции КПРФ, председателя комиссии ГС по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрея Любавского. Но здесь давно активно работает председатель ТОС «Европейский берег» Максим Егоров. На объявлениях, где он зовёт граждан к себе на приём, стоит символика КПРФ. Партии предстоит решить процедурные вопросы, после чего обком публично объявит о выдвижении Егорова на довыборы.

Оппонентом потенциального выдвиженца КПРФ за территорию вероятно станет представитель команды депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Его помощница Анастасия Андронова зовёт жителей Октябрьского района на встречи через листовки с символикой «Единой России» и значком партийного фонда «Единство». При этом Анастасия Андронова представляет Тогучинский район Новосибирской области в региональном Заксобрании, куда она в 2020 году попала по спискам ЛДПР. Она и сейчас Андронова является одним из членов фракции либерал-демократов в областном парламенте.

Долгое время новосибирскую структуру ЛДПР курировал Дмитрий Савельев. Своих протеже он не оставил и после того, как в 2020 году сдал партбилет «жириновца» и избрался в ГД от ЕР.

Собеседники «Континента Сибирь» прогнозируют, что на округе выставится от «Справедливой России — Патриоты — За правду» борец с концертами Сергей Майоров. Он возглавляет региональную структуру под названием «Союз отцов России». Майоров баллотировался на этом округе в Октябрьском районе и на выборах в 2020 году. Тогда он был самовыдвиженцем, занял третье место.

По 49 округу в Центральном районе, который освободил Сергей Бойко (Минюст признал иноагентом) встречаются приглашения в приёмную Руслана Дудина. Это директор ООО «СМИ 9» и помощник депутата Заксобрания Дарьи Карасёвой, которая руководит в региональном парламенте фракцией «Новые Люди».

Коммунисты собираются поддержать экс-депутата Горсовета Сергея Сухорукова. Он возглавляет отделение КПРФ в Железнодорожном районе, с территории которого избирался в ГС в 2015 году и где в 2020 году проиграл самовыдвиженцу Ростиславу Антонову.

До выборов округ формально находится под кураторством председателя комиссии ГС по муниципальной собственности, секретаря отделения «Единой России» в Центральном районе города Сергея Бондаренко. Здесь активно повышает свою узнаваемость его помощник, уроженец Донбасса Алексей Никитин, на листовках которого стоит логотип «Единой России».

Символику ЕР на объявлениях со своим изображением использует ещё один потенциальный кандидат на довыборы по тому же округу — помощник вышеупомянутого депутата ГД Дмитрия Савельева (сейчас — ЕР), Александр Быковский. Три года назад Быковский стал депутатом от ЛДПР в Маслянинском районе.

Кому — помощнику Бондаренко или помощнику Савельева — придётся пойти на довыборы самовыдвиженцем, а кого из них поддержит «Единая Россия» станет ясно после праймериз. Это обязательная процедура для тех, кто рассчитывает баллотироваться от этой партии. Хотя по Уставу ЕР не обязана выдвигать под своими флагами именно победителя внутрипартийного голосования.