Коалиция «Новосибирск-2020» выдвинула кандидатов в горсовет

Коалиция «Новосибирск-2020» заявила о выдвижении своих кандидатов на довыборах в городской Совет депутатов. На вакантные мандаты претендуют Михаил Рязанцев и Екатерина Терещенко. Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат горсовета Светлана Каверзина.

«Сегодня Михаил Рязанцев и Екатерина Терещенко подали документы в избирательную комиссию! Это именно те кандидаты, которые выступают за прямые выборы мэра, чистый город и современный транспорт», — говорится в сообщении.

Общественник Михаил Рязанцев (помощник Светланы Каверзиной) является организатором движения «Искалеченный Новосибирск». Госпожа Терещенко в прошлом занимала должность помощника Хельги Пироговой.

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска по одномандатным избирательным округам № 40 и № 49, необходимость в которых возникла после лишения мандатов депутатов коалиции Хельги Пироговой и Сергея Бойко*, были назначены на 17 декабря 2023 года. Решение об этом было принято в рамках сессии Совета депутатов Новосибирска 27 сентября.

Напомним, что первая заявка на участие в схватке за один из свободных мандатов в избирательную комиссию поступила от 29-летнего заместителя директора ООО «СтройКапиталИнвест» Александра Толкачева. Он планирует баллотироваться на округе № 49 в Центральном районе Новосибирска как самовыдвиженец.

Бороться за мандат на округе № 40 собираются экс-депутат горсовета, бывший единоросс, недавно сдавший партбилет, Дмитрий Дамаев и руководитель группы АО «Страховое общество газовой промышленности» Александр Емельянов. Оба они идут как самовыдвиженцы.

* Сергей Бойко 31 марта 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что ЕР нашла нового депутата в новосибирское Заксобрание.