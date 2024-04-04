Директор портала «Академ.Инфо» Ерлан Байжанов рассказал корреспонденту «Континента Сибирь», что собирается бороться за место в горсовете Новосибирска, вакантное после того, как полномочия сложила Наталья Пинус.

Известный в новосибирском Академгородке (Советский район Новосибирска) журналист и активист Ерлан Байжанов собирается выдвинуться на дополнительные выборы в городской Совет. Округ №45 стал вакантным после того, как прежний депутат от этой территории Наталья Пинус покинула Россию, а затем сложила депутатские полномочия. В марте горсовет удовлетворил ее решение отказаться от статуса народного избранника. Довыборы должны пройти в сентябре 2023 года. Они пока не назначены, официальный старт кампании депутаты дадут в июне.

В период своего депутатства Наталья Пинус сотрудничала с лидером новосибирского отделения «Справедливой России», депутатом Госдумы Александром Аксененко. После сложения полномочий горсовет отдал округ Пинус под кураторство бывшего бизнес-партнера Аксененко, экс-справедливоросса, теперь члена фракции Единая Россия» Александра Савельева. Хотя в 2020 году он избирался в ГС по участку в Ленинском районе Новосибирска, что далеко от Советского района.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что с высокой долей вероятности на довыборы при поддержке Александра Аксененко пойдет бывшая помощница Пинус, председатель Совета научной молодежи СО РАН Елизавета Лидер.

Ерлан Байжанов в 2020 году был ближайшим соперником Натальи Пинус, которая тогда второй раз выиграла выборы в ГС как самовыдвиженец. Журналист выдвигался от КПРФ и набрал 22%, Наталья Пинус — 52%.

«Континенту Сибирь» Ерлан Бажанов сказал, что пока не решил, от какой политической силы пойдет на довыборы: «Не исключаю разные варианты, в том числе самовыдвижение, — комментирует будущую кампанию собеседник редакции. — Но я железобетонно буду баллотироваться. Жители Академгородка знают, что на прошлых выборах я занял второе место и некоторые меня просто не поймут, если я откажусь участвовать в кампании».

По сведениям «Континента Сибирь» в довыборах может принять участие бывший единоросс, которые некоторое время сотрудничал с новосибирской «Справедливой Россией», управляющий директор ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов.

Кандидат от «Единой России» перед выдвижением должен пройти процедуру внутрипартийного голосования.