Из новосибирского «Яблока» вывели тех, кто предпочел бы остаться. В то же время статус партийцев сохраняют представители организации, которые пишут заявления о добровольном выходе или публично провоцируют московское руководство на исключение.

В новосибирской предвыборной коалиции, к которой федеральное «Яблоко» запрещает «своим» присоединяться, остаются представители партии. При этом 20 марта за отказ подчиниться требованию московского руководства, из политической организации исключены руководитель новосибирского отделения Светлана Каверзина, члены регионального совета Вячеслав Удинцев, Михаил Рязанцев и «рядовой партиец» Антон Нелидов. В эту пятницу скорее всего исключат еще и члена бюро регионального отделения Игоря Гавриленко, который пропустил предыдущее партсобрание.

Напомним, федеральное «Яблоко» настроено против оппозиционной коалиции в Новосибирске, которая создана накануне масштабной кампании в Заксобрание и горсовет. Альянс заявляет о планах противостоять на выборах договоренностям между КПРФ и «Единой Россией». Одно из лиц коалиции – бывший председатель отделения Национально-демократической партии в Новосибирске, сейчас руководитель правозащитной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Именно его «националистический» бэкграунд оказался принципиальным для федерального бюро «Яблока», когда оно потребовало отозвать членов новосибирского отделения отозвать подписи под коалиционным меморандумом.

Однако для собеседников «Континента Сибирь» из новосибирского «Яблока» осталось не понятным, почему на повестке нет вопроса об исключении из партии еще двоих «яблочников». Юрист Екатерина Семенова раньше сотрудничала с «Гражданским патрулем», пришла в «Яблоко» около года назад. Она присоединилась к оппозиционной коалиции, именно когда московское руководство партии обозначило свое отношение. Юрист Евгений Митрофанов поддержал коалицию своей подписью одним из первых. После того, как федеральное «Яблоко» потребовало партийцев отозвать подписи, он открыто критиковал это решение. Писал письмо в федеральное «Яблоко», где выразил свою позицию. Ответ был лаконичным: «Здравствуйте. Спасибо за вашу позицию». Он остается и членом коалиции «Новосибирск 2020» и членом «Яблока». 24 марта снова обратился в «Яблоко», предварив обращение предложением: «восстановить в партии исключенных членов Новосибирского регионального отделения либо исключить из партии также и меня».

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Евгений Митрофанов соглашается, что его письма и его публичная позиция выглядят как провокация. Он не понимает причин, по которым его не исключают из партии. По его словам, он и до последних событий несколько раз отправлял заявление с просьбой рассмотреть его вывод из «Яблока». «Письмо отправил в «Яблоко», думал, меня наконец выгонят. Я не согласен с политикой партии, к федеральному руководству много вопросов. В конце 1990-х вступил, но быстро разочаровался. Пытался выйти, отправлял заявления, согласно процедуре. Написал и забыл. Думаю, слава богу, устаканилось и вдруг через полгода звонок: «Приходите на заседание бюро». Снова пишу заявление. Через полгода история повторяется. Раза три точно пытался выйти. Жить не мешало, поэтому усерднее вопросом не занимался, но он для меня не такой принципиальный – на выборы я не собираюсь», – подчеркнул Митрофанов.

У лидера протеста против разработки карьера в Ленинском районе Анастасии Сергеевой и у активиста Светомира Юна проблем с выходом из новосибирского «Яблока» не возникло. Сергеева уже представлена как один из кандидатов на выборы от коалиции. «Написала заявление о выходе из «Яблока» в феврале, передала его Светлане Каверзиной (тогда Каверзина еще была председателем регионального отделения «Яблока» – «Континент Сибирь»). Мое заявление удовлетворено официально», – сказала корреспонденту «Континента Сибирь» Анастасия Сергеева. В свою очередь Светлана Каверзина отметила, что заявления Сергеевой с её подписью она не видела: «Для меня было 20 марта открытием, что Москва считает, что она вышла».

Собеседники редакции допускают, что решение об исключении партийцев зависит от того, собирается ли «яблочник» участвовать в выборах или нет. Екатерина Семенова не заявляла о предвыборных амбициях, Евгений Митрофанов тоже уверяет, что не борется за депутатский мандат. Хотя исключенный Михаил Рязанцев в разговоре с корреспондентом подчеркнул: «С моим выдвижением на выборы пока ещё не ясно. Думаю, причина в том, что я с исключенными состоял в руководстве новосибирского регионального отделения. Были членами регионального совета», – считает Рязанцев.

Для регистрации в избиркоме кандидатам в горсовет или в Заксобрание в любом случае пришлось бы собрать подписи избирателей, даже если бы они выдвигались от «Яблока». Светлана Каверзина сомневается, что членство в этой партии дает бонусы будущим участникам выборов: «Не думаю, что для избирателя есть большая разница: беспартийный кандидат или от какой партии он идёт. Вопрос: как человек будет лоббировать интересы территории в горсовете. «Яблоко» точно также подписи бы собирали. Другое дело, что к подписям коалиции будут пристально присматриваться, но мы и собирать их будем тщательно», – подчеркивает Светлана Каверзина.

Некоторые из исключенных «яблочников» могут попытаться восстановиться в партии после выборов. По словам Анастасии Сергеевой, которая вышла сама, в заявлении она говорила «о возврате в сентябре месяце». Михаил Рязанцев отметил, что отложит вопрос возращения в партию до окончания предвыборной кампании в Новосибирске. «Пока буду в сторонниках», – подчеркнул он. Планы вернуться были и у Светланы Каверзиной. Сейчас она собирается отправить в партийный арбитраж апелляционную жалобу на исключение из организации.

Новосибирское «Яблоко» сейчас в подвешенном состоянии. Объявлена перерегистрация всех членов местной структуры, но пока ее никто не прошел. По словам, заместителя главы регионального «Яблока» Кирилла Марьина, нет информации о конкретных формах и сроках ее проведения: «Нет ясности насчет будущего состава отделения». А пока временное руководство перешло председателю Алтайского краевого отделения, члену бюро партии Александру Гончаренко.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.