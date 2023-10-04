Повлияет ли решение суда на сроки сдачи четвертого моста в Новосибирске?

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в ответ на запрос «Континента Сибирь» пояснило свою позицию в отношении последствий решения Арбитражного суда Новосибирской области от 15 сентября 2023 года по иску Минтранса к концессионеру четвертого моста — «Сибирской концессионной компании».

Напомним, что решение Арбитражного суда Новосибирской области от 15 сентября 2023 года по делу № А45-26252/2022 обязывает ООО «Сибирская концессионная компания» после вступления в законную силу судебного акта применить проектные решения в соответствии с переданной проектно-сметной документацией (ПСД). В ней предусмотрена прокладка обогреваемых канализационных коллекторов, отводящих сток с обеих сторон основного хода и мостового перехода из предизолированных полиэтиленовых (ПЭ) труб с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией и оболочкой из оцинкованной стали Nord Arctic или аналогичных им по техническим характеристикам.

В связи с тем, что концессионер внес изменения в ПСД и применил трубы другого производителя и характеристик, это судебное решение, вынесенное на заключительном этапе строительства, могло бы внести коррективы в его ход и повлиять на сроки завершения.

Согласно ответу на запрос, подписанному исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорем Миллером, решением Арбитражного суда Новосибирской области «не предусматривается внесение изменений в действующие положения концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской города Новосибирска, в том числе, в части срока строительства». По утверждению минтранса, изменений в сроки концессионного соглашения сторонами не вносилось: «в соответствии с актуальными условиями реализации концессионного соглашения срок строительства мостового перехода и транспортных развязок истекает в 2023 году».

Председатель комиссии по наказам избирателей и член постоянной комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству горсовета Новосибирска Александр Бурмистров считает, что исполнение решения Арбитражного суда Новосибирской области от 15 сентября 2023 года существенно повлияет на ход и сроки строительства.

«По сути, Арбитражный суд Новосибирской области в части одного из элементов моста запретил концессионеру менять качественные технические решения, которые были предусмотрены по проекту изначально, на заменители, вопрос качества которых открыт. Таким образом, возможная экономия в сотни миллионов превращается в дополнительные затраты. Как следует из текста решения, суд исследовал условия соглашения в целом. Полагаю, если будут иски по основному коллектору, который на площади Труда уже несколько лет лежит деформированный и с огромной просадкой, по другим техническим решениям, где у кого-то было желание сэкономить, концессионеру придется тратиться уже на миллиарды», — отметил народный избранник в разговоре с «Континентом Сибирь».

Пресс-служба группы «ВИС», в ответе на запрос «Континента Сибирь» о степени готовности левобережной транспортной развязки, сообщила, что по состоянию на 26 сентября 2023 года «общая строительная готовность левобережной развязки составляет 75%».

«Возведены все 45 опор, продолжаются работы по монтажу металлоконструкций пролётных строений эстакад, которых на левом берегу семь. Эти работы выполнены на 99%: смонтировано 3754 из 3799 тонн металлоконструкций. В октябре-ноябре планируется завершить строительство трёх из четырёх пешеходных переходов левобережной транспортной развязки. Эстакада основного хода готова на 84%. Монтаж металлоконструкций пролётного строения завершён, на 91% забетонирована монолитная плита проезжей части. Ведутся работы по устройству дорожной одежды», — проинформировали представители группы «ВИС».

Также отмечается, что «работы по строительству левобережной развязки являются частью концессионного проекта и идут в соответствии с производственным графиком».

Как считает Александр Бурмистров, в интересах региона выполнить весь объект качественно и по изначальному проекту. «Вопрос, хватит ли у губернатора и регионального минтранса политической воли, чтобы довести дело до конца по всем сомнительным заменам. Не должны за бюджетные деньги, достаточные для приобретения условного «Мерседеса», тратиться на покупку условного Запорожца», — продолжает депутат горсовета Новосибирска.

Как отмечают наблюдатели, прецедент созданный в суде 15 сентября 2023 года, открывает возможность появления и других аналогичных исков. Причем, как с одной, так и с другой стороны. «Доводы о невозможности исполнения решения в связи с внесенными изменениями в проектную документацию судом отклоняются, поскольку согласно пояснениям, данным ответчиком в ходе судебного разбирательства, в проектную документацию изменения вносились неоднократно. В связи с чем, ответчик вправе обратится в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для аннулирования ранее внесенных изменений», — разъясняет свою позицию суд. Остается выразить надежду, что процесс отмены изменений не превратится в итоге в «эффект домино».

С другой стороны заметим: в ответе министерства транспорта на запрос «Континента Сибирь» отдельно отмечено, что решение Арбитражного суда Новосибирской области от 15 сентября 2023 года по делу № А45-26252/2022 на текущий момент не является вступившим в законную силу. Если предположить, что решение будет обжаловано ответчиком, то вероятный момент его вступления в силу отложится, как минимум, на неопределенный срок. Строительство моста в течение этого неопределенного срока можно продолжить и даже завершить. Однако при таком сценарии вопрос «когда?» тем более рискует остаться без внятного ответа.

«Как рычаг давления на власть, не исключаю возможность своего рода шантажа и угроз срыва сроков строительства. Откуда появляются такие оценки? Развязка на левом берегу находится на моем избирательном округе. Каждый день я вижу что происходит. В последние дни, даже когда погода отличная, работы, по моим наблюдениям, еле ведутся. Складывается ощущение, что стройка почти встала», — поделился наблюдениями депутат Александр Бурмистров.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.