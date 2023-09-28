Материал для производства электродов в топливных элементах на водороде, который способен противостоять окислению, создали в новосибирском Институте катализа имени Г. К. Борескова. Информацию об этом опубликовала пресс-служба института.

Одной из главных проблем поддержания эффективности щелочных топливных элементов является окисление электродов. Новосибирские ученые экспериментальным путем создали материал на основе лития с добавлением фосфора, не боящийся глубокого окисления. По информации ученых, добавление фосфора в состав литиевого электрода позволяет образовываться на нем защитной оболочке из фосфата, предохраняющей элемент аккумулятора от глубокого окисления и нарушения его свойств.

Таким образом, после окисления можно вернуть систему в исходное состояние, и она снова будет работать эффективно. Сообщается, что специалисты Института планируют развивать эту технологию, в их планах повысить активность синтезированного материала в окислении водорода до более высокого уровня, чтобы он получил развитие в приложении к реальным топливным элементам, сохраняя при этом свои свойства.

К преимуществам никель-водородных аккумуляторов относят возможность работы при экстремальных температурах — они способны нормально функционировать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60 градусов Цельсия. Также этот тип батарей способен выдерживать более 30 тысяч циклов перезарядки без потерь в эффективности, что является недостижимым уровнем для бытовых литий-ионных аккумуляторов. Все это делает никель-водородные батареи отличным выбором для работы на космических аппаратах — они используются на пилотируемых космических кораблях и Международной космической станции.

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