В наукограде Кольцово при поддержке правительства Новосибирской области начал свою работу X форум открытых коммуникаций OpenBio, объединивший более 1600 участников из 60 регионов России и 10 зарубежных государств. Информацией о мероприятии поделился пресс-центр регионального правительства.

Площадка коммуникаций OpenBio объединяет научную конференцию, экспозицию биотехнологических предприятий и форум, публичные экспертные дискуссии и разноформатные встречи представителей бизнеса, науки и власти. В церемонии открытия форума принял участие врио министра науки и инновационной политики региона Вадим Васильев, от лица губернатора Андрея Травникова приветствовавший гостей и участников форума.

«Новосибирская область – центр науки и инноваций и используя наш научный потенциал, мы регулярно проводим на своей территории форумы и экспертные площадки, выстраивая отраслевой диалог. Форум OpenBio – одна из таких площадок, которая работает уже 10 лет и собирает большое количество экспертов из России и зарубежных стран. Биотехнологии – сильная сторона нашего региона и один из наших приоритетов, который мы будет развивать. Это одно из направлений в СиббиоНОЦ, который сейчас получил «зеленый коридор» по всем направлениям поддержки нашего министерства», – отметил Васильев.

Форум будет работать по 29 сентября. В числе главных тем повестки – современные подходы в разработке наборов реагентов для диагностики и мониторинга инфекционных болезней животных, изучение механизмов старения и долголетия, расшифровка генома вируса оспы обезьян и профилактика, создание методики для обнаружения новых вирусов, перспективы биотехнологических экспериментов в космосе. Площадка является логическим продолжением серии мероприятий, направленных на обеспечение технологической независимости России, развития Новосибирской области как мощного научно-инновационного центра страны.

В этом году форум впервые включает экспертные сессии и дискуссии по вопросам развития и кадрового обеспечения отрасли, биотехнологий для космоса, а также блок искусства – создание «научной» музыки. Важная часть серии мероприятий на OpenBio – это конференция молодых ученых, где они могут представить результаты своих научных исследований, установить новые связи и контакты. Также в рамках форума пройдет детский форум «Наука без границ», цель которого – формирование и развитие у детей и юношества интереса к творческой и экспериментально-исследовательской деятельности. Развернутая программа OpenBio-2023 представлена на официальном сайте форума.