Разработка ученых Академгородка, связанная с цифровой картой почв Новосибирской области, вызвала интерес регионального правительства в качестве одного из инструментов мониторинга и стратегического планирования в области сельского хозяйства.

В Институте почвоведения и агрохимии (ИПА) СО РАН завершают создание цифровой карты почв Новосибирской области. На ее разработку ушло около 10 лет, за это время сотрудниками института были оцифрованы и проверены на местности почвенные карты, составленные еще в СССР в Зональном государственном проектном институте по землеустройству (Запсибгипрозем).

Карта представляет собой цифровую оболочку, состоящую из нескольких информационных слоев, отображающих основную растительность, типы почвы, сельскохозяйственные угодья и еще ряд параметров для каждого участка территории области. «На сегодня работа над первым этапом фактически закончилась, основные районы оцифрованы, есть некоторые территории, по которым нужны уточнения. Главное, теперь нам надо дорабатывать систему под запросы того, кто станет ее пользователем», — рассказал корреспонденту «Континент Сибирь» директор ИПА СО РАН Владимир Андроханов.

База данных, заложенная в карте, сохранит актуальность на протяжении длительного времени, поскольку почвы консервативны и меняются достаточно медленно, хотя некоторые динамические свойства вполне можно корректировать, например, с помощью внесения удобрений.

В то же время Владимир Андроханов сказал, что эта карта не очень интересна собственно хозяйствам, работающим на территории региона. Информация, которую она содержит, носит скорее стратегический характер, полезный для планирования размещения сельскохозяйственных культур. Поэтому ученые ИПА СО РАН видят в роли заказчика второго этапа работы над картой региональное правительство. Предварительные переговоры прошли с минсельхозом Новосибирской области, проект был также представлен вице-губернатору области Ирине Мануйловой.

«Это очень интересное предложение, потому что невозможно эффективно развивать территорию, если не знать детально ее ресурсы, в том числе в плане состава и состояния почв», — прокомментировала разработку ученых Ирина Мануйлова в ходе пресс-брифинга.

Напомним, что ранее заведующий лабораторией гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН Дмитрий Новиков рассказал, зачем надо закачивать углекислый газ под землю.