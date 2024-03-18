Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков вместе с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым открыли корпоративный университет Кузбасса. Запущена программа «Профессиональная команда — 2035. Кадры для науки», направленная на привлечение госслужащих к научной деятельности. Интенсив пройдут более 50 человек. Партнерами выступают Мастерская управления «Сенеж» и корпоративный университет Сбера. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки и высшего образования России.

Первым лектором программы стал Валерий Фальков с лекцией «Российская наука как основа суверенного развития государства».

«В первую очередь поздравляю всех жителей с итогами выборов президента Российской Федерации. Кузбасс показал самую высокую явку на выборах в Сибирском федеральном округе», — поприветствовал он собравшихся.

В своем выступлении министр рассказал об основных инструментах развития системы высшего образования и науки, среди них: программа финансирования университетов-лидеров «Приоритет-2030», которая была продлена президентом России Владимиром Путиным. Федпроект «Передовые инженерные школы», направленный на трансформацию инженерного образования в стране. Подробно глава Минобрнауки остановился на проекте по созданию современных кампусов. По всей стране будет построено 40 студгородков.

«Кампус — не девелоперский проект, это другая модель управления университета, площадка более тесной интеграции научных и образовательных организаций с обязательным включением в социально-экономическое развитие региона. Одна из наших главных задач — привлечение талантливых людей в сферу исследований», — отметил Валерий Фальков.

Отдельное внимание было уделено установкам класса «мегасайенс», в числе которых строительство специализированного источника синхротронного излучения СКИФ в наукограде Кольцово под Новосибирском.

Также напоминаем, что в Новосибирске ведется строительство кампуса мирового уровня НГУ, который является частью национального проекта «Наука и университеты». О ходе реализации проекта читайте в материале «Континента Сибирь».