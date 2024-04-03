НГУ вошел в десятку лучших вузов ESG-рэнкинга стран ЕАЭС

Национальное рейтинговое агентство и ESG Consulting представили ESG-рэнкинг вузов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Исследование охватывает Россию, Армению, Белоруссию и Казахстан. В рэнкинге лидируют российские учебные заведения, которые представляют сразу несколько регионов страны. Новосибирский госуниверситет вошел в Топ-10 рэнкинга, наряду с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом, Сибирским федеральным университетом, Российским университетом дружбы народов и другими вузами. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

«Мы впервые участвовали в данном рейтинге. Для нас было важно увидеть позиции НГУ среди университетов, интегрирующих ESG-принципы в свою деятельность. В НГУ активно продвигается ESG-повестка, причем по всем трем «измерениям» концепции ESG-подхода. У нас реализуются профильные образовательные программы, проводятся научные и прикладные исследования по тематикам ESG. Так, в рамках стратегического проекта «Научный инжиниринг» (входит в программу «Приоритет 2030») реализуется проект по захоронению CO2. Также университет внедряет экологические мероприятия, среди которых — мониторинг окружающей среды, раздельный сбор некоторых видов отходов, мероприятия по снижению теплопотерь и многое другое», — отметил ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

В основе исследования — комплексная методология, охватывающая как три миссии университета (образовательную, научно-исследовательскую и социальную), так и три «измерения» концепции устойчивого развития и ESG-подхода (экологическое, социальное, экономико-управленческое). ESG-рэнкинг университетов представляет собой ранжирование вузов по значениям интегрального индекса, объединяющего 45 показателей, которые сгруппированы в пять блоков.

В НГУ реализуются профильные образовательные программы по ESG-тематике. Так, на Экономическом факультете вуза создана магистерская программа «Управление бизнесом для устойчивого развития». Кроме того, студенты разных направлений подготовки в ходе обучения имеют возможность выбрать в качестве спецкурса программу, в которой затрагиваются вопросы экологии, природопользования и устойчивого развития, а также принять участие в регулярных научных семинарах, посвященных ESG-вопросам.

В 2021 году в НГУ был создан Климатический центр, одна из целей которого — объединение усилий взаимодействия науки, региона и бизнеса для разработки технологических решений увеличения поглощения и учета углерода, экономического апробирования этих решений.

Также университет многое делает для создания комфортной среды для работы и обучения, оказывает реальную поддержку уязвимым группам студентов и сотрудников. Кроме того, в НГУ действуют более 70 студенческих объединений, которые реализуют проекты в сфере образования, культуры, спорта. Студенты вуза активно участвуют в общественной деятельности, благотворительных и волонтерских мероприятиях.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Красноярский край обошел Новосибирскую область в рейтинге регионов по росту занятости населения.