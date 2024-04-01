Компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») завершила подготовку энергообъектов для присоединения к сети Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Это один из крупнейших научных проектов в России за последние десятилетия. Потребителю выделили 12,5 МВт мощности, сообщает пресс-служба компании.

Энергетики расширили подстанцию 110 кВ «Барышевская» – один из основных центров питания наукограда Кольцово, где строится СКИФ. На объекте установили новые силовые трансформаторы, что позволило увеличить его мощность в 1,6 раза – с 50 до 80 МВА, смонтировали дополнительные линейные ячейки. Кроме того, было проложено около 2 км кабельных линий электропередачи.

СКИФ – уникальный по характеристикам источник синхротронного излучения, который представляет собой ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения. В мире есть несколько синхротронных установок, самый известный – Большой адронный коллайдер в Швейцарии. Диаметр кольцевого здания основного накопителя электронов СКИФ, являющегося источником излучения, составит 240 м, этот объект не имеет аналогов в мире. Также в состав комплекса войдут 30 экспериментальных станций.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что изготовление оборудования для синхротрона СКИФ близится к финалу.