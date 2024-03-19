Открытие первого корпоративного университета Кузбасса состоялось на площадке Кемеровского отделения Сбербанка. Открывающая образовательная программа «Профессиональная команда — 2035. Кадры для науки», направлена на привлечение госслужащих к научной деятельности, сообщает пресс-служба компании.

Партнерами программы, направленной на изучение аспектов управления научно-техническими проектами, повышение уровня внедрения научных разработок в производство и государственное управление, выступают мастерская управления «Сенеж» и корпоративный университет Сбера.

«Благодаря стратегическому подходу губернатора Сергея Цивилева Кузбасс сегодня занимает одну из самых активных позиций в плане своего развития. И мы, как давние партнёры, оказываем региону поддержку, которая не ограничивается кредитно-финансовой стороной взаимодействия. Сегодня в Кемерово начинает функционировать Корпоративный университет Кузбасса, в котором Сбер выступает в качестве эксперта в построении корпоративного образования», — заявил на открытии председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сказал, что новый корпоративный университет позволит готовить «лидеров нового поколения, способных эффективно решать стратегические задачи на благо социально-экономического развития Кузбасса и всей страны в целом». Глава региона выразил уверенность, что в корпоративном университете смогут повысить квалификацию все активные, целеустремленные и перспективные специалисты.

Первый интенсив, по данным Министерства науки и высшего образования РФ, пройдут более 50 человек. Открыл программу лично глава ведомства Валерий Фальков с лекцией «Российская наука как основа суверенного развития государства»; в ходе неё министр рассказал о федеральном проекте «Передовые инженерные школы», направленном на трансформацию инженерного образования в стране, а также о крупных научных проектах: коллайдере NICA в Дубне, Байкальском нейтринном телескопе и о специализированном источнике синхротронного излучения СКИФ в наукограде Кольцово под Новосибирском. Также Фальков коснулся темы строительства современных кампусов: «Кампус — не девелоперский проект, это другая модель управления университета, площадка более тесной интеграции научных и образовательных организаций с обязательным включением в социально-экономическое развитие региона. Одна из наших главных задач — привлечение талантливых людей в сферу исследований», — заявил глава Минобрнауки.

