28 сентября стало известно, что у торговых центров МЕГА, в том числе — новосибирского и омского ТЦ, сменился владелец. Вместо шведской компании Ingka Centres теперь они будет принадлежать Газпромбанку. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба банка.

Сообщается, что в состав сделки вошли все 14 торговых центров сети, расположенные в 11 регионах России. Общая площадь всех перешедших Газпромбанку ТЦ составляет 2,3 миллиона квадратных метров. При этом, финансовые детали сделки не разглашаются.

«Группа Газпромбанк участвует в создании новой экономической среды, обеспечивающей непрерывность бизнеса и защиту потребителей. Нашей приоритетной задачей является повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов встать на полку. Мы, как социально ответственный бизнес, готовы брать на себя дополнительные обязательства и намерены развивать сеть торговых центров МЕГА», — приводит пресс-служба Газпромбанка слова заместителя председателя правления банка Тиграна Хачатурова.

Шведская Ingka Centres является подразделением компании IKEA, свернувшей свое присутствие в России после начала военной операции в Украине. Фирменные магазины IKEA закрылись весной 2022 года, а последний производственный актив на территории РФ, как сообщалось, шведская компания продала новому владельцу в марте 2023-го. Новосибирская МЕГА на ул. Ватутина открылась в ноябре 2007 года. В разное время на территории ТЦ площадью более 100 тысяч квадратных метров насчитывалось порядка полутора сотен различных магазинов. При этом, новосибирский ТЦ — один из самых маленьких по площади в сети, а рекордсменом по размеру является московская МЕГА Белая Дача, обладающая площадью в 300 тысяч квадратных метров.

В прошлом месяца нового российского владельца обрел другой крупный объект в Новосибирске — отечественная компания из Ставрополья приобрела все активы покинувшей Россию Heineken, в числе которых и пивной завод на улице Петухова.