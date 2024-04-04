Площади, которые в торгово-развлекательных центрах «МЕГА» ранее занимали магазины шведского бренда IKEA, обретут новых арендаторов. По информации агентства ТАСС, место скандинавских магазинов товаров для дома займет российский маркетплейс, основным акционером которого является Сбербанк.

По данным информационного агентства, площади, освободившиеся в новосибирском, омском и прочих ТЦ «МЕГА», займет российский маркетплейс «Мегамаркет». Сообщается, что стороны пришли к соглашению об аренде «Мегамаркетом» более 400 тысяч квадратных метров торговых площадей — все это пространство в 14 ТЦ «МЕГА» оставалось незанятым после ухода IKEA из России и закрытия магазинов бренда.

Генеральный директор «Мегамаркета» Сергей Малышев рассказал ТАСС о том, что новая инфраструктура должна «помочь партнерам площадки усилить свое присутствие в мегаполисах и нарастить объем продаж, сократив сроки доставки». Представитель Газпромбанка, ставшего владельцем сети торговых центров МЕГА в прошлом сентябре, в свою очередь, высказал предположение о том, что новая модель партнерства позволит привлечь в ТЦ больше покупателей, привыкших к шопингу онлайн.

«Мегамаркет» — российский маркетплейс, запущенный компанией «М.Видео» в 2017 году под названием Goods.ru. В 2021 году Сбербанк увеличил свою долю во владеющей маркетплейсом компании до 85%, торговая площадка была переименована в «Сбермегамаркет». С августа 2023, после очередного ребрендинга, из названия исчезла приставка «Сбер-» — сообщалось, что маркетплейс решено было максимально дистанцировать от Сбербанка во избежание наложения зарубежных санкций.

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