Новосибирский предприниматель купил две федеральные сети закусочных

Основатель федеральной сети закусочных Cheburek.me, новосибирский предприниматель Александр Долгов объявил о покупке вместе с партнерами федеральных сетей стритфуда «Шаурма по-братски» и HotDogger. Год назад он также приобрел сеть «Сеньор Денер».

«Мы продолжаем двигаться к строительству крупной франчайзинговой компании, увеличивая число брендов в управлении. Поэтому с 1 апреля 2024 года я являюсь партнером в проекте «Шаурма по-братски». Сети уже больше 5 лет и она насчитывает 32 точки. Вторым брендом, который мы купили с партнерами, стал HotDogger. Речь идет о сети с 9-летней историей, представленной в 37 городах 52 точками. В каждом проекте есть отличные партнеры», ─ написал Александр Долгов в своем ТГ-канале.

Напомним, что Александр Долгов является сооснователем сети клиник лазерной эпиляции Laser Love (230 точек), сети закусочных Cheburek.me (378 точек в 12 странах мира), сети химчисток Sneak N Fresh (94 точки чистки и ремонта обуви в 7 странах мира). Также он является сооснователем ИТ-компании Postilla (мобильные приложения и CRM-системы для ресторанов по подписке) и агентства 20х80, занимающегося продажей и продвижением франшиз сторонних компаний. Год назад Александр Долгов также объявил о покупке сети «Сеньор Дёнер» (57 точек шаурмы в 3 странах).

Также Александр Долгов ранее развивал сеть мужских парикмахерских «Стрижевский», компанию Ultrafor (производитель рециркуляторов), сеть кофеен Yellow Door. Первые два проекта были им проданы, последний закрыт с убытком в 36 млн рублей.

Основателем сети «Шаурма по-братски» является победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2017 года», уроженец Курска Сергей Иванцов. Кроме «Шаурмы по-братски» он развивает проект Pizza Mafia, а также является франчайзи сети Coffee Like. Основателями сети закусочных HotDogger являются Роман Никитин и Алексей Миронов. Первый ресторан сети был открыт в Ижевске в 2014 году. Предприниматели также развивают сети кофеен NewYork Coffee, Jeffrey’s Coffee, Coffee Moose.