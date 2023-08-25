25 августа пивоваренная компания Heineken объявила о завершении сделки по продаже своих активов в России. Новым владельцем принадлежащего ей имущества, в числе которого и крупный пивоваренный завод в Новосибирске, стал производитель парфюмерии «Арнест».

Сообщается, что российская компания приобрела активы Heineken за 1 евро. «Арнесту» теперь принадлежат 100% акций всех российских предприятий Heineken — это 7 заводов по производству напитков. В их числе и новосибирское предприятие на ул. Петухова. Новый владелец бизнеса взял на себя обязательство обеспечить трудоустройство всех 1800 сотрудников пивных предприятий, как минимум, в течение 3 лет.

Сообщается, что «Арнест» по условиям сделки должен будет погасить накопившуюся задолженность российского отделения пивного гиганта перед головным предприятием, ее размер определен в 100 млн евро. Несмотря на это, судя по опубликованной информации, HEINEKEN N.V. понесет от этой сделки убыток, эквивалентный 300 миллионам евро.

Таким образом, голландская компания завершила свой уход с российского рынка, начатый в феврале 2022 года. Пиво под титульным брендом не поставляется в Россию с прошлого года, а в течение шести ближайших месяцев из производства и продажи исчезнет также Amstel и, в дальнейшем — другие лицензированные Heineken бренды. Опциона на обратный выкуп активов сделкой не предусмотрено.

АО «Арнест» зарегистрировано в Невинномысске Ставропольского края в 1992 году. Основным видом деятельности компании, согласно данным Rusprofile, является производство парфюмерных и косметических средств. По размеру выручки (11 млрд рублей) компания за прошлый год заняла девятое место в отрасли. Чистая прибыль «Арнеста» за 2022 года составила 259 миллионов рублей, что на 56% ниже, чем годом ранее. По данным «Коммерсантъ», на долю этой организации приходится более 53% всей аэрозольной продукции, выпускаемой в России.