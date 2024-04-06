Омский предприниматель Виктор Шкуренко купил красноярскую компанию «Гросс»

Виктор Шкуренко продолжает осваивать рынок бытовой химии Красноярского края и Хакасии. На этот раз ТД «Шкуренко» приобрел красноярскую компанию «Гросс».

6 апреля бизнесмен из Омска Виктор Шкуренко в своих социальных сетях рассказал, что в марте ТД «Шкуренко» приобрёл очередной актив в сфере бытовой химии.

«Еще одна жемчужина в короне нашей дистрибуции! В марте мы заключили сделку о присоединении красноярской компании «Гросс» к нашему Торговому Дому! — пояснил Виктор Шкуренко. — В результате мы не только укрепимся в Красноярске, но и получим полноценный филиал в столице Республики Хакасии городе Абакане! В компании «Гросс» работает 130 сотрудников, которые уже в мае перейдут на работу в ТД Шкуренко! В результате этой сделки наша компания станет безусловным лидером на дистрибуционном рынке бытовой химии вышеупомянутых регионов».

По данным Rusprofile, стоимость ООО «Гросс» оценивается в 501 млн рублей. Выручка компании составила 703 млн рублей, а прибыль 7,7 млн рублей. Учредителями организации указаны Олег Бобров (50%), Евгений Бобров (41,3%) и Алексей Глушков (8,7%). Генеральным директором «Гросс» с 2006 года числится Олег Бобров.

Ранее в феврале 2024 года стало известно, что ТД «Шкуренко» поглотил компанию «Аведэкс», одного из лидеров красноярского и хакасского рынка дистрибуции бытовой химии и косметики. Сделка стала частью направления торгового дома по развитию дистрибуции товаров.

Напомним, что 5 апреля завершился форум сибирского гостеприимства «Дикоросы» в МВК «Новосибирск Экспоцентр». «Континент Сибирь» побывал на мероприятии и рассказал, чем запомнились первые дни работы «Дикоросов».