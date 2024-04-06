Омский предприниматель Виктор Шкуренко купил красноярскую компанию «Гросс»

Алёна Золотова
 
Омский предприниматель Виктор Шкуренко купил красноярскую компанию «Гросс»
Виктор Шкуренко (справа). Фото Михаила Перикова

Виктор Шкуренко продолжает осваивать рынок бытовой химии Красноярского края и Хакасии. На этот раз ТД «Шкуренко» приобрел красноярскую компанию «Гросс».

6 апреля бизнесмен из Омска Виктор Шкуренко в своих социальных сетях рассказал, что в марте ТД «Шкуренко» приобрёл очередной актив в сфере бытовой химии. 

«Еще одна жемчужина в короне нашей дистрибуции! В марте мы заключили сделку о присоединении красноярской компании «Гросс» к нашему Торговому Дому! — пояснил Виктор Шкуренко. — В результате мы не только укрепимся в Красноярске, но и получим полноценный филиал в столице Республики Хакасии городе Абакане! В компании «Гросс» работает 130 сотрудников, которые уже в мае перейдут на работу в ТД Шкуренко! В результате этой сделки наша компания станет безусловным лидером на дистрибуционном рынке бытовой химии вышеупомянутых регионов».

По данным Rusprofile, стоимость ООО «Гросс» оценивается в 501 млн рублей. Выручка компании составила 703 млн рублей, а прибыль 7,7 млн рублей. Учредителями организации указаны Олег Бобров (50%), Евгений Бобров (41,3%) и Алексей Глушков (8,7%). Генеральным директором «Гросс» с 2006 года числится Олег Бобров.

Ранее в феврале 2024 года стало известно, что ТД «Шкуренко» поглотил компанию «Аведэкс», одного из лидеров красноярского и хакасского рынка дистрибуции бытовой химии и косметики. Сделка стала частью направления торгового дома по развитию дистрибуции товаров. 

Напомним, что 5 апреля завершился форум сибирского гостеприимства «Дикоросы» в МВК «Новосибирск Экспоцентр». «Континент Сибирь» побывал на мероприятии и рассказал, чем запомнились первые дни работы «Дикоросов».

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