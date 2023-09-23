В Новосибирской области ожидаются минусовая температура и мокрый снег

Синоптик рассказала, когда в Новосибирской области температура опустится ниже нуля. Также ожидается мокрый снег.

Температура воздуха до минус 2 градусов ожидается в Новосибирской области утром в понедельник, 25 сентября. Об этом ТАСС рассказала начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Кичанова.

«Если в воскресенье в ночные часы, предполагаемо, еще будут положительные значения от 0 до плюс 5 и может пролетать мокрый снег по северу области, то в понедельник уже на всей территории [температуры] будут слабоотрицательные — от минус 2 до плюс 3 градусов», — сообщила ТАСС Кичанова.

Синоптик отметила, что в ряде районов температура в понедельник установится на уровне 13-17 градусов, тогда как в Новосибирске ожидается нулевое значение и возможное потепление не выше 10 градусов.

Наталья Кичанова уточнила, что похолодание начнется уже в субботу. В воскресенье днем воздух охладится до плюс 5-10 градусов. Похолодание объясняется приходом воздушных масс с морей Северного Ледовитого океана и соседних регионов.

Напомним, что ранее в Новосибирской области начался процесс по определению руководителя главного оператора капитального ремонта. В минЖКХ региона рассказали, кто назначен врио после истечения контракта бывшего руководителя.