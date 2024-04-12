Новосибирцев предупреждают о порывистом ветре на выходных

Павел Ганьшин
 
Новосибирцев предупреждают о порывистом ветре на выходных
Фото Михаила Перикова

На грядущих выходных в Новосибирске ожидается смена погоды, которая принесет осадки и потепление. По данным городских властей, компанию им также составит сильный порывистый ветер.

Новосибирская единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) сообщает, что в городе на выходных стоит ожидать усиления ветра — в субботу 13 апреля его порывы будут достигать 17 метров в секунду, а в воскресенье и понедельник новосибирцев ожидают осадки в виде дождя.

По данным Западно-Сибирского УГМС, небольшой дождь пройдет и в субботу — при этом, температура воздуха заметно повысится: вместо околонулевых температур, которые установились в Новосибирске к концу рабочей недели, на выходных столбики термометров в дневное время поднимутся до десяти градусов тепла.

Ранее мы сообщали, что в Томске в связи с началом ледохода объявили штормовое предупреждение.

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