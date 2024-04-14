Предстоящая неделя не слишком побалует новосибирцев солнцем — уже в понедельник горожан ожидает дождь. Зато к воскресенью температура воздуха, согласно данным разных погодных сервисов, повысится до +18, +19°С.

По данным погодного сервиса gismeteo.ru, первый рабочий день принесет новосибирцам дождливую погоду. Температура воздуха в Новосибирске днем составит +12°С. Во вторник чуть похолодает (до+6°С), зато установится солнечная погода, которая продержится два дня. В четверг и пятницу могут вновь пройти дожди, а к воскресенью в столице Сибири потеплеет до +19°С.

Сервис Яндекс.Погода дает похожий прогноз. Согласно опубликованным здесь данным, понедельник также ожидается дождливым с температурой воздуха до +12°С. Вторник-среда порадуют горожан солнышком при температурах +7,+14°С соответственно. А пик потепления случится в воскресенье, 21 апреля. В этот день столбик термометра поднимется до отметки +18°С.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, где в Новосибирской области построят новый бассейн.