Начался прием заявлений от кандидатов на место руководителя оператора капремонта Новосибирской области

Павел Ганьшин
 
Капитальный ремонт
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Сегодня стартовал прием заявлений на конкурс от желающих занять пост руководителя регоператора капитального ремонта Новосибирской области, запущенный министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона. Информация доступна на сайте министерства.

Первый этап конкурса, начавшийся сегодня, продлится до 20 октября. За это время все желающие должны успеть подать заявления на участие и приложить необходимые документы. С 23 по 27 октября поданные заявки и документы претендентов будут проверены на соответствие требованиям конкурса, если все сделано правильно — участник получит доступ к квалификационному экзамену, который состоится в Москве, в Минстрое РФ в промежутке с 30 октября по 3 ноября. Итоги конкурса обещают подвести через пару дней после проведения индивидуального собеседования со сдавшими экзамен участниками, которое намечено на 13 ноября. Имя нового руководителя регионального оператора — исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области» должно стать известно 15 ноября.

Конкурс проводится повторно: в прошлом месяце процедуру отбора не удалось провести из-за проблем с программным обеспечением. Технические неполадки не позволили экзаменовать участников в онлайн-режиме, а очная проверка знаний не была предусмотрена тогдашними условиями конкурса. Трудовой договор предыдущего главы фонда Евгения Кима истек в первых числах сентября, до выбора нового руководителя организации его врио назначен первый заместитель исполнительного директора фонда Дмитрий Кулешов.

Ранее мы сообщали о том, что более половины запланированных к сдаче на 2023 год школ Новосибирской области не откроют свои двери ученикам раньше следующего года.

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