Синоптики предупреждают жителей Красноярска о том, что не стоит торопиться убирать теплые вещи на дальнюю полку: на грядущей неделе в город вернутся ночные морозы, а температура воздуха днем заметно понизится.

По данным Среднесибирского УГМС, в ночь на понедельник температура воздуха в административном центре Красноярского края опустится до -9 градусов. В светлое время суток первого рабочего дня будет теплее, но все же столбики термометров не поднимутся выше отметки в +7 по Цельсию.

В течение недели дневная температура воздуха будет колебаться — от пика потепления (до +17) во вторник, до околонулевых температур к пятнице, при этом в ночное время красноярский воздух будет стабильно холодным — по данным синоптиков, в темное время суток во второй половине недели термометры покажут до -6 градусов.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал о сроках открытия городского курорта «Термолэнд» в Красноярске.