Полпред и губернатор Новосибирской области обсудили приоритеты в сфере строительства

Ольга Степанова
 
Полпред и губернатор Новосибирской области обсудили приоритеты в сфере строительства
Анатолий Серышев и Андрей Травников. Фото: nso.ru

СКИФ, кампус НГУ, новая инфекционная больница под Новосибирском, десятки объектов социальной инфраструктуры — детских садов, школ, поликлиник и спортивных объектов. В Новосибирской области продолжается масштабное строительство, работы идут во всех районах. Вчера, 21 августа, в Новосибирске полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. 

Глава региона доложил полпреду о строительстве знаковых объектов региона и в целом о работе строительной отрасли. В частности, на территории Новосибирской области в 2023 году планируется построить более 60 объектов социальной инфраструктуры. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлены беспрецедентные средства — более 26 млрд рублей. В том числе планируется строительство более 150 жилых домов социального назначения, предназначенных для детей-сирот и под служебное жилье.

Андрей Травников отметил, что в текущем году в эксплуатацию уже введены такие масштабные объекты, как новый ледовый дворец спорта «Сибирь-Арена» и терминал аэропорта имени А. И. Покрышкина. Продолжается строительство крупнейших объектов инфраструктуры: кампуса мирового уровня Новосибирского национального исследовательского государственного университета, инфекционной больницы в Новосибирском районе, Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в наукограде Кольцово.

Полпред отметил эффективное развитие строительной сферы в регионе, подчеркнув важность возводимых объектов для экономики Новосибирской области. Центр коллективного пользования СКИФ — это уникальный объект, значимый для будущего Сибири и всей России, в этой связи его строительство находится на особом контроле, добавил он.

«На территории региона успешно реализуется национальный проект «Жилье и городская среда» — одна из инициатив, принятых главой государства с целью обеспечения граждан комфортным и качественным жильем, развитой социальной инфраструктурой», — убежден полномочный представитель.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что губернатор Травников отметил высокие темпы работы новосибирских строителей.

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