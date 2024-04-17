В пятницу, 19 апреля, новосибирцам, еще не отдавшим свой голос за локацию, которую нужно благоустроить в городе в первую очередь, помогут проголосовать в молодежных, ресурсных центрах, а также в городской мэрии. По информации новосибирских властей, на эту дату в городе назначен день комфортного голосования.

«Это наша инициатива. Если до вас не дошли волонтеры, если вы не знаете, как голосовать на «Госуслугах», 19 апреля в городе откроются 50 точек, где вам помогут это сделать. Приходите!» – рассказала заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

В грядущую пятницу все желающие старше 14 лет смогут прийти в зал общественной приемной мэрии по адресу: ул. Депутатская, 38, чтобы проголосовать за ту городскую территорию, благоустройством которой, по их мнению, необходимо заняться в приоритетном порядке. То же самое можно будет сделать и в молодежных и ресурсных центрах — они будут открыты для желающих проголосовать с 10 до 19 часов 19 апреля. Единственным условием, которое нужно будет выполнить, станет наличие при себе мобильного телефона — добровольцы на упомянутых площадках помогут горожанам принять участие в онлайн-голосовании быстро и комфортно.

Для тех новосибирцев, кто еще не принял участие в голосовании по благоустройству городских зон, но и не планирует прибегать для этого к посторонней помощи, напоминаем, что ознакомиться со всеми участвующими в голосовании территориями и сделать свой выбор можно по ссылке до 30 апреля этого года.

Ранее мы рассказывали, что, по состоянию на середину апреля, в лидеры голосования по благоустройству вышел парк Кирова.