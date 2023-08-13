Андрей Травников и Владислав Третьяк открыли «Сибирь-Арену» в Новосибирске

Сегодня, 13 августа, в Новосибирске матчем юниорских сборных России и Белорусии состоялось торжественное открытие многофункционального спорткомплекса «Сибирь-Арена». Президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк и губернатор Новосибирской области Андрей Травников произвели символическое вбрасывание.

Открытие «Сибирь-Арены» стало продолжением Дня физкультурника, который праздновался в России 12 августа. В программе DJ Smash, певица Жанет, и центральное событие — хоккейный матч между юниорскими сборными России и Белоруссии, посмотреть на который в новом ЛДС собрались сотни гостей.

Начало выставочного матча состоялось после церемонии открытия, выступая на которой Вячеслав Третьяк подарил губернатору свитер со своим номером и фамилией.

«Итог замечательный, процесс был сложный. Все трудности и проблемы, которые в нашей жизни неожиданно появились за последние 4 года, они все повлияли на ход строительства. Были периоды очень кризисные, но, тем не менее, все преодолели. Замечательный праздник для болельщиков и спортсменов, арена достается жителям Новосибирска», — отметил губернатор Андрей Травников.

Основная арена шестиэтажного ледового дворца в Новосибирске рассчитана на 10,5 тысяч зрителей, тренировочная арена с трибунами на 200 зрителей. Благодаря особым настройкам светового оборудования и расположению сидений стадион просматривается с любого из 10587 мест. Общая площадь объекта составляет 71,2 тыс. кв. метров.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новая ледовая арена, по планам новосибирских властей, станет площадкой ежегодного хоккейного форума.