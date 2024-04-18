В четверг, 18 апреля, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев провел в Новосибирске заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в регионах Сибири.

Как сообщает аппарат полпреда в СФО, участники заседания подвели итоги работы совещательного органа за прошлый год и сформировали задачи на предстоящий период. Так, в 2023 году состоялись три заседания рабочей группы, в ходе которых были рассмотрены вопросы финансовой устойчивости предприятий оборонно-промышленного комплекса, создания государственных юридических бюро, противодействия легализации преступных доходов и нелегальной деятельности на финансовом рынке, а также использования платежных инструментов третьих лиц в схемах легализации преступных доходов.

Отмечается, что совместная работа по пресечению преступных действий по хищению средств гособоронзаказа стала более эффективной — в результате исполнения протокольных решений было пресечено 39 преступных действий по хищению более 8 млрд рублей. В восьми субъектах СФО были созданы государственные бюро по оказанию бесплатной юридической помощи, а утвержденные по итогам заседания рабочей группы меры способствовали улучшению выявления и расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.

Помимо этого, на совещании рассматривались меры по снижению рисков совершения незаконных внешнеторговых операций. Полпред подчеркнул, что на фоне введения санкционных ограничений в отношении российских капиталов наблюдается тренд на снижение общего объема транзакций по выводу средств за рубеж, осуществляемых юридическими лицами — участниками внешнеторговых и валютных операций. На этом фоне фиксируется снижение объема подозрительных операций, однако количество обнаруженных нарушений в этой сфере, напротив, выросло. По итогам заседания, как сообщается, был выработан комплекс мер по противодействию указанным нарушениям и обеспечению устойчивости российской экономики.

Ранее мы сообщали, что полпред обсудил с ректорами сибирских вузов вопросы подготовки специалистов строительной отрасли.