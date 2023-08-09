Как стало известно, 9 августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив и зампред областного парламента Майис Мамедов обсудили с новосибирскими строителями перспективы развития отрасли в ближайшие годы и поздравили их с приближающимся профессиональным праздником на площадке строящейся школы № 54. Информацию об этом предоставил пресс-центр областного правительства.

Гендиректор ЗАО «РСУ-5 НГС» Михаил Голубев доложил губернатору, что новый объект образования готов на 97%. Сейчас проводятся работы по благоустройству территории и устройству наружных инженерных сетей, обновленная школа примет учеников уже 1 сентября этого года. Всего в ближайшие три года (с 2023-го по 2025-й) планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 138 объектов социальной инфраструктуры.

День строителя в Новосибирской области знаменуется строительным бумом. Сегодня в регионе строится и ремонтируется рекордное за 30 лет число школ — в работе более 40 объектов. Не менее масштабные стройки и в здравоохранении, спорте, культуре. По словам Андрея Травникова, пятилетка у новосибирских строителей была ударной: только социальных объектов было введено 270, сдано 10 млн квадратных метров жилья, несколько десятков новых производственных зданий, предприятий, логистических центров, новый терминал аэропорта Толмачево им. А. И. Покрышкина.

«Впечатляющие результаты, объемы, и радует, что темпы мы не сбавляем ни в социальной стройке, ни в жилищном строительстве. Внушительный прирост по сравнению с прошлым годом. Несколько новых производственных зданий сегодня в заделе, СКИФ, которого ждут все ученые нашей страны. Впереди работы очень много.

Огромное спасибо, уважаемые строители, за профессиональный труд. Огромное спасибо каждому руководителю, всем трудовым коллективам, ветеранам, на чьи традиции и опыт мы опираемся. Всех вас с вашим, с нашим общим праздником, любимым в народе!» — обратился к участникам мероприятия глава области.

Ранее мы сообщали, что Новосибирская область с начала этого года продемонстрировала рекордные темпы строительства жилья.