Новосибирская область показала рекордные показатели строительства жилья 

В Новосибирской области сохраняется тенденция значительного роста объема вводимого жилья — по итогам 7 месяцев этого года в эксплуатацию введено почти на 40% больше жилья, чем годом ранее. Регион остается лидером по вводу жилья в Сибирском федеральном округе.

Как отметил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, ранее, по итогам 2020 года, в регионе было введено 1,9 млн кв. м жилья (110,5% к аналогичному периоду 2019 года), по итогам 2021 года — 2 млн кв. м (103,1% к аналогичному периоду 2020 года).



«Объемы строительства в регионе колоссальные — и по количеству строящихся объектов, и по объему средств, направленных в отрасль. Никогда в Новосибирской области не было таких объемов строительства, как за последние пять лет. Строительством охвачены абсолютно все районы. Столь высоких показателей удалось добиться за счет слаженной работы строительного сообщества, органов власти Новосибирской области и ресурсоснабжающих организаций. Совместными усилиями нам удается планомерно реализовывать сформированный в предыдущие годы задел по жилищному строительству, и порой даже с опережением срока вводить дома в эксплуатацию», — подчеркнул Алексей Колмаков.

Министр напомнил, что повышение доступности жилья для граждан — одно из поручений главы государства Владимира Путина: Указ президента РФ о национальных целях развития России до 2030 года предусматривает увеличение объема жилищного строительства до 120 млн кв. м в год и улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. При этом губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым перед строительным сообществом и органами власти региона поставлена задача параллельно со строительством жилья создавать социальную инфраструктуру для жителей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что промышленное производство Новосибирской области прирастает темпами выше среднероссийских.