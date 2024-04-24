На финишную прямую вышло строительство детской школы искусств в Черепановском районе Новосибирской области, в которой смогут заниматься творчеством более 220 учеников. Строители завершают фасадные работы, устройство инженерных сетей и внутреннюю отделку помещений, с наступлением тепла возле нового учреждения будет обустроен большой парк со сценой и детскими площадками. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

«Строительство детской школы искусств в Черепаново знаменательное событие, потому что несколько десятилетий в регионе не строилось подобных крупных досуговых центров для развития творческих способностей детей и молодежи. К началу учебного года для них откроется полноценный центр, в котором будут обустроены классы музыки, хореографии, звукозаписи, гончарного мастерства и анимации, зрительный зал на 150 мест. В ДШИ будут созданы все условия для людей разных групп мобильности – пандусы, лифты, платформа для доступа на эстраду актового зала. Уверен, что новая школа искусств станет местом притяжения для всех жителей Черепаново», – отметил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

По проекту огромное внимание в здании уделено вопросам безопасности – установлены технические системы безопасности и антитеррористической защищенности.

По словам инициатора проекта — директора районного социально-культурного центра Черепановского района Ольги Ольховик, потребность в новой школе искусств в районе очень высокая, дети активно занимаются разными видами творчества, а отдельного здания для занятий не предусмотрено. Педагогический состав сформирован и готов осваивать новое здание ДШИ, площадь которого почти 4 тысячи кв.м.

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