Глава республики Тува Владислав Ховалыг назначил нового главу регионального минстроя. Как сообщает пресс-центр республиканского правительства, им стал бывший заммэра Кызыла Артыш Кыргыс.

В прошлом занимавший должности в ОАО «Тувастрой» и мэрии Кызыла Артыш Кыргыс стал министром строительства республики Тува. Глава региона Владислав Ховалыг, представляя нового руководителя минстроя, отметил, что тот имеет обширный опыт работы в строительной отрасли — Кыргыс проработал в ней более 17 лет, пройдя путь от плотника до генерального директора крупнейшей строительной компании республики.

Основной задачей нового министра, по словам главы республики, является сохранение высоких темпов строительства школ и других социальных объектов в Туве. По словам Ховалыга, всей тувинской строительной отрасли во главе с новым министром «предстоит работать, засучив рукава».

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Омская область попросила у Беларуси помощи с реализацией строительных проектов.