24 июля стало известно, что строители приступили к заливке бетона в фундамент основного накопителя Центра коллективного пользования «СКИФ» под Новосибирском. Информацией об этом поделилась пресс-служба Центра.

По появившейся в понедельник информации, строители объекта провели бетонирование 2 из 56 сегментов фундамента будущего здания основного накопителя «СКИФ». Основной накопитель является крупнейшим объектом комплекса, внешний диаметр его кольцевого фундамента составляет без малого 240 метров, а общий объем фундаментной плиты — 42 с половиной тысячи кубометров. Под полутораметровой бетонной плитой уложены несколько слоев стабилизированного грунта, суммарная толщина основания накопителя достигает 12 метров.

В этом здании за надежной стеной биозащиты сутками будет со скоростью света летать электронный пучок и, попадая в поле магнитов, генерировать синхротронное излучение. Также в здании будут располагаться экспериментальные станции, куда по специальным каналам вывода будет доставляться пучок синхротронного излучения для проведения научных исследований.

Как сообщает пресс-служба, к основанию здания предъявляются особые требования, ведь необходимо обеспечить максимальную вибростабильность сооружения, без которой ученые не смогут выполнять свою работу на этом элементе комплекса.

На площадке ЦКП также продолжаются работы по возведению остальных 33 зданий и сооружений комплекса. Некоторые из них находятся на этапе армирования и бетонирования фундамента, на других уже монтируют стены, перекрытия и колонны. Как сообщается, на площадке центра сейчас трудятся около 660 профессиональных строителей и порядка 130 представителей студенческих отрядов.

В планах строителей до конца осени этого года завершить фундаменты технологически сложных зданий, а также произвести монтаж металлоконструкций и обшивку этих сооружений. Также планируется в этот срок выполнить возведение стен и перекрытий по остальным объектам, чтобы в зимний период заниматься инженерными и отделочными работами.

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