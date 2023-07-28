339 млн рублей будет выделено дополнительно на реконструкцию новосибирского «Толмачево»

Первый зампред Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил журналистам о решении комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области.

«Одобрено предложение о выделении в 2023 году дополнительных 339 млн рублей на реконструкцию аэропортового комплекса «Толмачево», – рассказал Александр Жуков. Его цитату приводит пресс-центр правительства региона.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в новосибирском аэропорту Толмачево построят соединительную галерею между терминалами за 24,9 млн рублей.