Бюджетная неопределённость поддерживает тонус напряжения между правительством Новосибирской области и областным Заксобранием. Сторонам всё ещё есть за что побороться. И всё ещё есть кому. Хотя последних с одной из сторон за сентябрь несколько убыло.

На ближайший четверг запланирована первая после окончания парламентских каникул сессия Заксобрания Новосибирской области. Она откроет цикл заседаний по утверждению будущего регионального бюджета. Перед летним перерывом депутаты пригрозили команде правительства разбирательством с привлечением правоохранителей. В сентябре, судя по обмену эмоциональными репликами между законодательной и исполнительной ветвями власти, диалог по-прежнему продвигается с перебоями (хотя отдельные голоса звучат вполне примирительно). Экономические сложности усугубляют поиск консенсуса, ведь у сторон только цель общая — освоение бюджета. А мотивация разная.

Губернатор Андрей Травников, помимо прочего, повязан обязательствами перед подрядчиками, инвесторами, договорённостями с федеральными структурами, ответственностью перед вышестоящими фигурами во властной вертикали. Что касается парламентского корпуса: если всё пойдёт не по самому катастрофичному сценарию, некоторой его части предстоит переизбираться. Эту задачу не упрощают областные концессионные соглашения, которые грозят региону финансовыми дырами.

Сегодняшняя обстановка в мире вообще не сулит нынешним народным избранникам взрывных рейтингов, особенно, если они не смогут ничего людям обещать. После мобилизации денег на дороги в отдалённых районах, на чистую воду, на школы, на больницы станет ещё меньше, о чём депутаты думают уже сейчас. Именно им утверждать бюджет на 2023 год — в этом их суперсила, которую региональное правительство не может игнорировать, когда расписывает деньги по строчкам. Депутаты вмешиваются в процесс вопросами в духе: «какие гарантии?», «почему до сих пор не строят?», «откуда такое удорожание?», «есть вариант сделать дешевле?» Но они так и не смогли добиться от профильных чиновников ответов, которые команда Заксобрания сочла бы более или менее исчерпывающими.

Губернаторских выборов 2023 года тоже пока никто не отменял. Главный избиратель Андрея Травникова находится далеко от Новосибирска, куда действующего руководителя области прислал в 2017-м президент РФ. Даже если об избирательных кампаниях в привычном формате на данный момент не может быть и речи, Кремлю больше, чем раньше, важно понимать: контролирует ли высшее должностное лицо политическую ситуацию на территории. Один из показателей, что это так — личный авторитет у так называемых местных элит.

Когда депутаты демонстративно призывают к ответу ключевых подчинённых губернатора — это тревожный звоночек: если коммуникация налажена, публичный выпад мог бы остаться единичным эмоциональным эксцессом. Однако уже три месяца повестку подпитывают яркие спичи депутата Вячеслава Илюхина. «Злые языки» говорят: неудобные для правительства заявления — последствия его увольнения с поста руководителя областного «Агентства жилищного строительства». Дело не в том, так ли это, а в управляемости градусом резонанса депутатских выступлений. Допустим, все держатели мандатов равны и свободны в действиях. Поэтому первый среди равных — спикер ЗС Андрей Шимкив — никак не мог помешать Илюхину выступить на сессии. Но мог по крайней мере сделать так, чтобы слова с парламентской трибуны для команды регионального правительства не стали неожиданностью.

Губернатор предпринимает попытки обуздать ситуацию, показывая, кто главный. Неделю назад, например, во время «прямой линии» на провластном телеканале ОТС Травников раскритиковал предложение депутатов отказаться от строительства по концессионной схеме трёх из семи поликлиник в Новосибирске. «В 2020 году пришли новые люди, иногда звучат не очень аргументированные, эмоциональные заявления. Во-первых, наверное, не знают предыстории, а во-вторых, накопят опыт, научатся разбираться в вопросах», — сказал 21 сентября Андрей Травников. Но может быть, губернатор вовсе и не имел в виду Илюхина, который действительно получил место в региональном парламенте лишь в 2020 году. Правда, до того 15 лет заседал в городском Совете Новосибирска, где даже занимал пост председателя градостроительной комиссии. Если речь всё же об Илюхине, тем более любопытно, зачем сразу после избрания «варяга» Травникова подотчётное региональному правительству «Агентство жилищного строительства» возглавил «неопытный» человек.

Публичный «наезд» Травникова на некоторых депутатов не отменяет переговоров за закрытыми дверями. Значимости предстоящей сессии придаёт и дополнительный внеплановый сбор президиума Заксобрания. Депутатов всё ещё не устраивает качество и полнота ответов на концессионную тему, которые они услышали от профильных чиновников на комитетах. Но идея принципиально настаивать на том, чтобы «пропесочить» на сессии первого заместителя председателя правительства Владимира Знаткова пока развития не получила. Именно к этому призывал Вячеслав Илюхин. По информации «Континента Сибирь», Андрей Травников в разговоре с Андреем Шимкивым «высказал пожелание», чтобы парламентские заседания шли без скандалов. Источники редакции отмечают, спикер это принял к сведению. В повестке к сессии на момент подготовки материала отсутствовала фамилия докладчика на информационном часе правительства. Но источники «Континента Сибирь» уверяли, что пока депутатов устроит, если отчёт о промежуточных итогах соглашений государственно-частного партнёрства в Новосибирской области даст областной министр экономического развития Лев Решетников. Выход Знаткова можно отодвинуть на момент, когда результаты концессий будут чуть более очевидными.

В период мобилизационного шока едва ли стоит ожидать, что депутаты «завернут» бюджет. Первый вице-спикер Андрей Панферов, пока не уехал на передовую, вносит вклад в урегулирование политической ситуации в тылу Заксобрания. Как руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте, он призывает коллег по партии не увлекаться, чтобы конструктивная критика и резонное недовольство отсутствием внятных ответов о ходе ГЧП не перешли в разряд неуправляемых разборок.

Это не значит, что никто не поднимет вышеупомянутые бюджетные темы на предстоящей сессии, которая пройдёт на фоне мрачнейших за последние семь с лишним десятилетий событий. Но одиночное (или при поддержке соратника Илюхина по партии «Родина» и, например, члена фракции КПРФ) заявление харизматичного депутата и то же самое выступление, но подкреплённое недовольным вздохом спикера — разные вещи. Острые реплики с трибуны ЗС, адресованные исполнительной власти, время от времени напоминают: Шимкив стоит у руля сильнейшего из парламентов страны. Даже если амбиции вырасти до статуса главы региона для него пока неосуществимы, есть способы продемонстрировать, что при решении вопросов на территории Новосибирской области его команду не нужно скидывать со счетов. Тем более, в смутные времена, когда лидерские качества не стоит недооценивать.

Главное, чтобы и председатель ЗС адекватно рассчитывал силы, если вдруг уже у него самого возникнет потребность утихомиривать депутатскую стихию, вышедшую на тропу борьбы за свободу от концессионного рабства региона. Это не единственный нюанс, который может поставить под вопрос способности спикера контролировать ситуацию. Ведь ладно, если шумят подопечные, аргументируя свои действия стремлением к справедливости. Хотя пока законодатели грозят уголовными делами исполнительной власти, правоохранители по очереди открывают эти самые дела на самих парламентариев.

27 сентября фамилия ключевого представителя структуры, которой руководит Шимкив, появилась в новостях о возможной торговле постами в ЗС, при этом другой депутат мог занимать фиктивную должность. Подобные фокусы под носом у председателя задевают его репутацию и задают патовую конфигурацию в вопросе о его осведомлённости или неосведомлённости в нюансах рабочих процессов в здании на Кирова, 3. Сам факт задержания экс-сенатора из числа самых близких (после сошедшего со сцены год назад Александра Морозова) соратников спикера по причине злоупотребления на сумму 900 тысяч рублей, копеечную по меркам состоявшейся и состоятельной парламентской публики, носит характер предупредительного сигнала. Прозвучавшего, как фанфары страшного суда.

Только в этом созыве силовики вынули из парламентской колоды пять влиятельных фигур (арестованный в сентябре же Юрий Зозуля успел сдать мандат до переизбрания). Информированные собеседники «Континента Сибирь» прогнозируют продолжение методичных ударов по цитадели спикера. Будущее покажет, отразится ли эта атмосфера силового давления на парламент в диалогах ЗС и регионального правительства. Или запланированная на четверг, 29 сентября, сессия станет лишь разогревом к октябрьской, где вопросы бюджета на следующий год депутаты будут обсуждать ещё более предметно.