Новосибирские депутаты призвали к ответу Владимира Знаткова

На заседании комитета по строительству, ЖКК и тарифам Заксобрания Новосибирской области 14 сентября депутаты вновь обсудили удорожание более чем в 2 раза строительства семи поликлиник, которые должны возводиться по концессии. Не получив ответа от чиновников, депутаты решили на ближайшей сессии заслушать первого зампреда правительства области Владимира Знаткова и получить, наконец, ответ, почему это произошло и кто виноват.

Разговор об увеличении сметы на строительство семи поликлиник по концессии на заседании профильного комитета был еще более жестким, чем на прошедшем неделю назад комитете по соцполитике. Депутат Заксобрания Вячеслав Илюхин напомнил представителям правительства Новосибирской области, что изначально концессионное соглашение подписывалось в феврале 2019 года на сумму 7,5 млрд рублей. Теперь же, после прохождения Главгосэкспертизы, стоимость объектов выросла до 19 млрд рублей. При этом из областного бюджета с учетом банковских процентов в течение 7 лет область должна будет вернуть концессионеру 27 млрд. Стоит отметить, что удорожание произошло на фоне того, что концессионер, группа компаний «ВИС», сорвал все сроки. Поликлиники должны были быть построены в этом году, между тем сегодня строительные работы ведутся только на трех площадках.

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Ирина Диденко напомнила, что депутаты еще в 2015 году обещали своим избирателям построить поликлиники, поэтому и согласились на концессию, так как правительство их убедило, что этот механизм позволит быстро построить сразу семь объектов. «Может быть, сегодня имеет смысл строить поликлиники и школы на деньги из областного бюджета? Например, по 44-му федеральному закону это будет дешевле», – уверена депутат.

«Мы рассуждаем о концессиях так, как будто мы имеем бюджет города Москвы, но ведь это не так. Правительство не извлекло уроки обсуждения проблем строительства четвертого моста, когда депутатам удалось снизить стоимость концессии на десятки миллиардов рублей», – отметил первый зампред Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

Вячеслав Илюхин предложил вынести вопрос по концессиям на сессию Заксобрания. «И докладчиком должен быть первый заместитель председателя правительства Владимир Знатков, на которого возложена обязанность контролировать исполнение постановления губернатора по концессии», – считает депутат.

В отличие от предыдущего комитета по соцполитике, профильный комитет по строительству принял довольно жесткие решения – рекомендовать правительству Новосибирской области отказаться от механизма ГЧП (концессий) в отношении четырех из семи поликлиник, к строительству которых даже не приступили, а также поликлиники в микрорайоне ОбьГЭС и шести школ. Предусмотреть возможность строительства этих объектов за счет областного бюджета. Комитет также поддержал предложение Вячеслава Илюхина вынести вопрос по концессиям на сессию Заксобрания и предложение депутатов Дмитрия Козловского и Ирины Диденко – рекомендовать правительству области рассмотреть возможность отказаться от подписания дополнительного соглашения с концессионером об увеличении капитального гранта на строительство поликлиник на 1,5 млрд рублей.

По мнению председателя комитета по строительству, ЖКК и тарифам Александра Терепы, решение депутатов вызвано объективными причинами. «Депутаты несут ответственность перед своими избирателями и выполняют свою функцию контроля бюджета. Сегодня наступило время более рационального использования бюджетных средств. Поэтому настроение депутатов совершенно понятно», – отметил глава комитета.