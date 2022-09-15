В Новосибирской области после летних каникул достаточно бурно стартовал очередной парламентский сезон. «Континент Сибирь» опросил депутатов Законодательного собрания, чего ждать дальше при таком начале.

ВЯЧЕСЛАВ ИЛЮХИН, независимый депутат Заксобрания, председатель регионального отделения партии «Родина»:

— Каким, по вашим ожиданиям, будет этот сезон работы ЗС?

— Я жду, что чиновники регионального правительства наконец начнут предоставлять нормальные финансовые отчёты по реализуемым проектам. Хотел бы, чтобы ответственное за это лицо в областной администрации, Владимир Знатков (первый заместитель председателя правительства Новосибирской области — «Континент Сибирь»), на сессии Законодательного собрания сделал доклад по концессиям и ответил на вопросы депутатов. Надеюсь: региональные власти услышат рекомендацию нашего комитета о том, чтобы убрать из концессии 4 поликлиники и строить их по 44 Федеральному Закону за счёт областного бюджета.

— Возможно ли усиление напряжения между командой губернатора и парламентским корпусом?

— Позиция регионального правительства к парламентариям оставляет желать лучшего. Не помню, чтобы представители областной администрации так относились не то, что к депутатам Заксобрания, даже к депутатам Горсовета. На словах губернатор декларирует конструктив, но решения и действия его команды говорят совсем о другом. На комитет по строительству приходят люди, которые не способны чётко отвечать на наши вопросы. Складывается ощущение, что в кабинетах областного правительства считают: пусть орут, а сделаем, как нам нужно. Так что мы решили вынести вопрос по концессиям на сессию, чтобы окончательно разобраться.

В конце концов, бюджет принимаем мы, депутаты. Мы его не примем, если нас не услышат. Лично я не готов голосовать «за» бюджет в нынешней версии.

— Какова, на ваш взгляд, вероятность, что депутатские заседания будут сопровождать скандальные выступления? Какие вопросы вы бы выделили с точки зрения потенциального резонанса?

— Если региональное правительство будет думать не о государственных, а чьих-то частных потребностях, мы будем ставить вопрос жёстко. Не хотим, чтобы нашу область отдавали в рабство какому-то концессионеру или концессионерам. Пока тенденция прослеживается.

— Назовите важнейшие вопросы, обсуждение и решение которых стоят в плане на эту осень.

— Самые важные вопросы — это концессии.

— До решения каких проблем пока у депутатов «не дошли руки», но которые, по-вашему, тоже требуют внимания и рассмотрения Заксобранием?

— Я бы ещё поразбирался с концессией по четвёртому мосту, изучил ситуацию со строительством фельдшерско-акушерских пунктов в Новосибирской области — не все сдаётся вовремя. Посмотрел бы подходы к ценообразованию в регионе. Также стоит обратить внимание на работу по предоставлению земельных участков под масштабные инвестиционные проекты. Комиссия под руководством Владимира Знаткова начинает действовать в заочной форме. К депутатам даже не считают нужным прислушиваться. На ближайшей, сентябрьской, сессии я скажу об этом губернатору.

ДАРЬЯ КАРАСЕВА, руководитель фракции «Новые люди» (состоит из трёх депутатов) в региональном Заксобрании:

— Каким, по вашим ожиданиям, будет этот сезон в Заксобрании? Какие обстоятельства повлияют на его характер, атмосферу, контент?

— Принципиальных изменений сложно ждать. Сессия во многом продолжит работу, которую мы выстроили раньше. Конечно, нельзя не учитывать фактор прошедших дополнительных выборов. (В сентябре парламентский корпус пополнился двумя депутатами, которые выиграли кампании в качестве кандидатов от «Единой России» — «Континент Сибирь»). Но он никогда не был определяющим на сессиях. Одно дело — предвыборная борьба, другое — парламентские заседания, главная цель которых не соревноваться, а вместе искать пути решения проблем. Пока это удавалось сделать.

— Возможно ли усиление напряжения между командой губернатора и парламентским корпусом?

— Не могу сказать, что такое напряжение присутствует. Депутаты иногда критикуют представителей исполнительной власти. Но без этого работа вряд ли вообще возможна. Поводы есть: взять хотя бы те же концессии. Но в партии мы стараемся придерживаться старого, но очень правильного принципа: «Отвергаешь — предлагай». В целом я бы назвала отношения между Заксобранием и командой губернатора конструктивными, а не напряжёнными.

Не исключаю, что в преддверии губернаторских выборов кто-то может использовать парламентскую трибуну для громких, но не самых содержательных лозунгов. Такие единоразовые акции не влияют на системную работу.

— Какова, на ваш взгляд, вероятность, что депутатские заседания будут сопровождать скандальные выступления? Какие вопросы вы бы выделили с точки зрения потенциального резонанса?

— Любую тему, даже самую острую, можно и нужно обсуждать с холодной головой. От этого выигрывают все. В пример могу привести то, как наша фракция организовывала круглый стол по вопросам вакцинации и ковидных ограничений. Пригласили представителей самых разных партий с полярными мнениями. При этом спокойно обсудили всё и подготовили конкретные предложения, которые направили коллегам в Госдуму.

Самые острые темы на слуху. Например, проблемы экологии и строительства мусорных полигонов. Или концессии, которые у нас с коллегами всегда вызывают вопросы. Про трудности в этих сферах знают все. Но не думаю, что это повод для скандала. Скорее, для кропотливой работы.

— Назовите важнейшие вопросы, обсуждение и решение которых стоят в плане на эту осень.

— Обращу внимание на те вопросы, которые мы с коллегами обсуждали в комитете по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике, где я состою. Один из главных — организация школьного питания. Она пока вызывает нарекания и у депутатов, и у Контрольно-счётной палаты. Например, у нас так и не появился региональный стандарт оказания услуг по организации питания у детей. Но вопрос решают.

Нельзя обойти вниманием концессии: некоторые парламентарии предлагают отказаться от строительства четырёх из семи «концессионных» поликлиник. И строить медицинские объекты, как и образовательные, исключительно за счёт областного бюджета. Думаю, этот вопрос станет одним из основных во время ближайших заседаний.

— До решения каких проблем пока у депутатов «не дошли руки», но которые, по-вашему, тоже требуют внимания и рассмотрения Заксобранием?

— Есть несколько направлений, которыми мы занимаемся и на которые хотим обратить внимание коллег. Например, использование химикатов в сельском хозяйстве. Жители крупных населённых пунктов жалуются, что от пестицидов умирают пчелиные семьи, дикие животные. Это сказывается на качестве продуктов, которыми питаются жители Новосибирска и области. Недавно мы изучали проблему в Коченёво. Будем решать, какие изменения в региональном законодательстве помогут контролировать состав для обработки полей.

Остаётся актуальным кадровый вопрос. Малый бизнес и крупные предприятия жалуются на нехватку сотрудников. Причём речь идёт как о рабочих, так и об инженерах. Проблем немало, поэтому ближайший политический сезон обещает быть интересным. Под «интересным» я скорее понимаю «плодотворным», а не «скандальным».

«Континент Сибирь» продолжит разговор с депутатами Законодательного собрания об их ожиданиях на предстоящий политический сезон.