Андрей Травников раскритиковал предложение областных депутатов об отказе от строительства поликлиник в рамках ГЧП в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников резко высказался о предложении областных депутатов отказаться от строительства четырёх из семи поликлиник в рамках реализации концессионного соглашения. В ходе «прямой линии» 21 сентября он сообщил, что возведение всех медучреждений будет продолжено.

Во время трансляции на телеканале ОТС Андрей Травников отметил, что строительство всех семи поликлиник в рамках ГЧП откладывать нельзя, и для расчёта с обязательствами по договорённостям в областном бюджете возможность найдётся.

«Через СМИ слышал такие резкие заявления от некоторых депутатов. Такие заявления я не понял. Вы тогда не к министрам обращайтесь, а идите к жителям Новосибирска и скажите: «Мы приняли решение не строить поликлиники». Уверяю, мы не намерены ни останавливать, ни откладывать сроки их строительства и намерены довести до конца», — сообщил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что мнение о необходимости частичного отказа от реализации концессии поддержали не все депутаты Заксобрания.

«Это мнение далеко не всего депутатского корпуса. Наш областной парламент очень профессиональный, это выделяет его на фоне других коллег. В 2020 году пришли новые люди, иногда звучат не очень аргументированные, эмоциональные заявления. Во-первых, наверное, не знают предыстории, а во-вторых, накопят опыт, научатся разбираться в вопросах», – отметил Андрей Травников.

Напомним, что на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, ЖКУ и тарифам 14 сентября некоторые депутаты порекомендовали правительству региона не строить в областном центре четыре из семи поликлиник, возведение которых запланировано в рамках концессионного соглашения. Ряд парламентариев и вовсе предложили отказаться от соответствующей договорённости, а учреждения построить за счёт областного бюджета.