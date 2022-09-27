Задержан депутат Заксобрания Новосибирской области Лаптев

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Владимир Лаптев задержан. Об этом сообщили источники «Континента Сибирь» 27 сентября.

По данным источника, в отношении Лаптева возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.290 УК России (получение взятки).

Предполагается, что парламентарий предложил одному из коллег оплачиваемую из бюджета должность в комиссии Заксобрания по экологии, где Лаптев является председателем на постоянной профессиональной основе. За это он забрал у депутата его зарплатную банковскую карту, куда в течение года поступило порядка 900 тыс. руб. Этими средствами Лаптев распорядился по собственному усмотрению.

Владимир Лаптев был избран в состав Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва в сентябре 2020 года. Входит в комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. Председатель комиссии по экологии на профессиональной постоянной основе. Отметим, что заместитель председателя этой комиссии на профоснове — Юрий Кошкин.

В 2015 году Владимир Лаптев стал членом Совета Федерации РФ от Заксобрания региона. В том же году он вошёл в число наиболее влиятельных новосибирских депутатов наряду с Александром Морозовым и Юрием Зозулей, впоследствии арестованными ФСБ и сложившими свои полномочия.

Напомним, что Юрий Зозуля, а также другой депутат новосибирского областного парламента Иван Сидоренко были арестованы в сентябре текущего года.