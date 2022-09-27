Задержан депутат Заксобрания Новосибирской области Лаптев

Юлия Моисеева
 
Владимир Лаптев
Владимир Лаптев. Фото Михаила Перикова

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Владимир Лаптев задержан. Об этом сообщили источники «Континента Сибирь» 27 сентября.

По данным источника, в отношении Лаптева возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.290 УК России (получение взятки).

Предполагается, что парламентарий предложил одному из коллег оплачиваемую из бюджета должность в комиссии Заксобрания по экологии, где Лаптев является председателем на постоянной профессиональной основе. За это он забрал у депутата его зарплатную банковскую карту, куда в течение года поступило порядка 900 тыс. руб. Этими средствами Лаптев распорядился по собственному усмотрению.

Владимир Лаптев был избран в состав Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва в сентябре 2020 года. Входит в комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. Председатель комиссии по экологии на профессиональной постоянной основе. Отметим, что заместитель председателя этой комиссии на профоснове — Юрий Кошкин.

В 2015 году Владимир Лаптев стал членом Совета Федерации РФ от Заксобрания региона. В том же году он вошёл в число наиболее влиятельных новосибирских депутатов наряду с Александром Морозовым и Юрием Зозулей, впоследствии арестованными ФСБ и сложившими свои полномочия.

Напомним, что Юрий Зозуля, а также другой депутат новосибирского областного парламента Иван Сидоренко были арестованы в сентябре текущего года.

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