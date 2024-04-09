«Давайте сначала победим»: новосибирский аграрий призвал власти дать крестьянам передышку от нововведений

На заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, состоявшемся 9 апреля 2024 года, депутаты заслушали и обсудили доклад первого заместителя министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова о подготовке к весенне-полевым работам в Новосибирской области.

Заместитель министра оценил готовность сельхозтехники к началу работ в 95%, сообщил, что еще продолжается работа в части подготовки семенного материала. «По минеральным удобрениям динамика положительная — к началу посевной будем обеспечены, по ГСМ — есть предприятия, которые запаслись топливом, есть отстающие, работа с ними также ведется», — добавил Андрей Шинделов.

Обсуждение доклада чиновника членами комитета сосредоточилось на текущих проблемах крестьянства: ценах на топливо, тенденции по сокращению объемов приобретения новой техники, высоких процентных ставках. Еще одну актуальную для аграриев тему ярко и эмоционально охарактеризовал председатель ЗАО племзавод «Ирмень» депутат ЗС Олег Бугаков.

«Мы говорим про кредиты… А скажите, как донести и до кого? Прекратите на какое-то время нововведения: «Меркурий», цифровые маркировки, отслеживание навоза… Понимаете, крестьяне не успевают. Вот мы — большое хозяйство, аппарат большой, все есть, — но даже мы не успеваем переваривать все это. Нововведения едва ли не каждую неделю. Остановитесь, хотя бы на какое-то время. Все эти новшества, которые к нам приходят, что они улучшили именно в сельском хозяйстве? Согласен был бы, если их результатом стало развитие села. Но не улучшается ничего. Последнее новшество — страхование. Ну не страхуют крестьяне скот, потому что денег нет и процент высокий. А им говорят: если не застрахуете, значит господдержка будет на 50% меньше. Для чего это делается? Давайте сначала победим, а потом дальше будем делать все это», — предложил Олег Бугаков.

«Меркурий» — федеральная государственная информационная система (ФГИС) для автоматизированного отслеживания грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ. ФГИС «Меркурий» позволяет создать единую информационную площадку для ветеринарных ведомств, производителей и продавцов подконтрольной продукции.