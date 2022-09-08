Как связаны конкуренция за вакантные мандаты в Заксобрание Новосибирской области и выборы губернатора 2023 года?

За что топит КПРФ

В ближайшее воскресенье Заксобрание Новосибирской области обретёт двоих новых депутатов взамен тех, кто покинул фракцию ЕР по диаметрально противоположным причинам. Экс-зампред бюджетного комитета Валентин Сичкарев потерял мандат на округе № 10, так как не смог оспорить претензии правоохранительных органов. Олег Иванинский переехал в кресло федерального парламентария на Охотном ряду в Москве. С тех пор на его бывшем округе № 4 в Новосибирской области искрят страсти, которые накаляют обстановку за пределами предвыборной территории — раздражают местный обком КПРФ и обнажают противоречия внутри региональной «Единой России».

Коммунисты на «барабинском» округе ведут серьёзную кампанию. Их выдвиженец Сергей Зарембо уже был депутатом ЗС в прошлом созыве, но этот факт ему слабо помогает. Он представлял соседнюю территорию, а на этой с 2015 по 2020 годы парламентскую деятельность от имени КПРФ вёл директор местной школы Евгений Гутов. Теперь же Гутов оказался для кандидата-коммуниста «независимым» соперником. Красочности картине добавляет участие в довыборах кандидата под флагами «Единой России» Виталия Новосёлова. В последней избирательной кампании в Госдуму тот баллотировался тоже от КПРФ, он многие годы был помощником и соратником «красного» мэра, лидера новосибирского обкома Анатолия Локтя. Усугубить интригу можно упоминанием о независимом кандидате Константине Терещенко. Это популярная в Барабинске личность, депутат, предприниматель, а также руководитель Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. На прошлых выборах в региональный парламент он публично, но безответно предлагал КПРФ сотрудничество.

Кандидаты на округе № 4 (Барабинский и Здвинский районы) — Евгений Гутов, директор школы №3 Барабинского района — самовыдвижение; — Сергей Зарембо, помощник депутата Госдумы Николая Харитонова, депутат Совета депутатов Куйбышевского района, экс-депутат Заксобрания (2015-2020 г.г.) — КПРФ; — Виталий Новосёлов, замдиректора ООО «Маркет-2», экс-глава Первомайского района Новосибирска, который в 2021 году баллотировался в Госдуму от КПРФ — «Единая Россия»; — Надежда Приходько, экономист муниципального унитарного предприятия «Служба заказчика Здвинского жилищного коммунального хозяйства» — «Новые люди»; — Лариса Путина, пенсионерка — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»); — Константин Терещенко, директор центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Новосибирской области АО «Агентства инвестиционного развития», депутат Совета депутатов Барабинска — самовыдвижение; — Руслан Федореев, помощник депутата Заксобрания и депутат Совета депутатов Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района — ЛДПР; — Андрей Филимошкин, директор ООО «Торговый дом «ПроРесурс» — «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ».

На территории пока достаточно избирателей, которые добрым словом вспоминают ушедшую в Госдуму, а в прошлом году на пенсию, беспартийную Веру Ганзю. В предыдущие годы она избиралась от КПРФ и «вытягивала» на округе рейтинги партии. Без неё коммунистам тяжелее, а ставки меж тем высоки. Исход битвы за оба вакантных мандата в Заксобрание Новосибирской области покажет: насколько влиятельной политической силой остаётся КПРФ, в какой мере с ней нужно считаться, когда прямо по курсу выборы губернатора 2023 года. На данный момент собеседники «Континента Сибирь» в руководящих структурах региональной ЕР не воспринимают всерьёз способности первого секретаря новосибирского обкома КПРФ Анатолия Локтя влиять на расклад предстоящих выборов и скептически относятся к вероятности реанимации «пакта» между потенциальными кандидатами в главы области. До следующего года рукой подать, а там руководитель региона по закону о публичной власти может даже уволить мэра Новосибирска — какие уже тут договорённости на равных.

Теоретически, это подстёгивает КПРФ на довыборах, она «топит» как может: агитирует, встречается с жителями, подаёт иски, чтобы снять кандидата от ЕР Новосёлова. Будто бы изо всех сил старается и сам Сергей Зарембо, и депутат Госдумы, второй секретарь новосибирского обкома Ренат Сулейманов, который взывает к барабинцам, показывая в местном ДК фильм о Донбассе.

Уровень сплочённости в ЕР

Для КПРФ дело принципа показать, что они остаются «второй силой». Этот оборот сочетается лишь с достойным, пусть и следующим за победным, результатом. Кто бы ни победил. Ситуация конкретно на «барабинском» округе делает расклад непредсказуемым, что только обостряет кампанию. И вдохновляет кандидатов, к которым могут уйти голоса избирателей, вконец запутавшихся, кто там «коммунист», кто «притворяется единороссом», кто «настоящий», кто «бывший», кто «будущий». И если плохой результат Зарембо — удар по КПРФ, то проигрыш Виталия Новосёлова допускает различные интерпретации в зависимости от версии, кто реально стоит за Новосёловым. Формально кандидатура поддержана губернатором, поэтому его возможная неудача бросает тень на лидера новосибирской «Единой России», который, согласно одной из версий, посчитал целесообразным продвигать «обладающего определенным ресурсом и протекторатом» Новосёлова вопреки открытому недовольству своих подопечных в партии. Некоторые авторитетные единороссы никак не закроют глаза на реноме Новосёлова, который будучи в команде коммунистов на посту главы Первомайского района Новосибирска, фактически помог зачистить эту территорию от ЕР.

Среди обладателей хорошей памяти не только сохранивший мандат первомайский депутат Заксобрания Александр Козлов, чьё обращение с просьбой пересмотреть решение о поддержке Новосёлова губернатор оставил без внятного ответа. Первый вице-спикер, руководитель парламентского объединения ЕР Андрей Панфёров тоже не скрывает своего отношения к претенденту на место в ЗС. Может быть, окажется, есть и другие парламентарии, не желающие делить скамью с «перебежчиком». Между тем, «за» или «против» зачисления одномандатника во фракцию голосуют её члены. Результаты этого «плебесцита» — ещё одна возможность продемонстрировать отношение к новичку и действиям фигур, которые за ним стоят. Если, конечно, в случае победы на выборах, обладатель мандата сам не откажется вступать во фракцию партии, которая его выдвигала, что едва ли оценит руководитель регионального подразделения политической структуры. В комментарии «Континенту Сибирь» Виталий Новосёлов делал акцент на своей беспартийности и отсутствии планов на партбилет.

Кандидаты на округе № 10 (Коченевский и часть Чулымского района Новосибирской области) — Алексей Бердников, педагог допобразования лицея №176 — КПРФ; — Андрей Биль, директор АО «Птицефабрика «Чикская» — «Единая Россия»; — Вячеслав Василенко, генеральный директор ООО «ФУДПЭТ» — «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»; — Эдуард Кожемякин, помощник депутата Заксобрания — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»; — Антон Перевалов, помощник депутата горсовета Новосибирска — ЛДПР; — Наталья Пинигина, директор ООО «ЮНИФУД» — «Новые люди».

«Барабинский» кейс, когда область ждут выборы губернатора, имеет значение. Особенно если вдруг он навеет ощущение недостаточной плотности рядов вокруг Андрея Травникова, в случае если глава области настроен на второй срок. Перед выборами 2018 года рядом с Травниковым был спикер Заксобрания Андрей Шимкив, способный показать свои умения сплачивать политические силы для достижения определённых целей. У наблюдателей за происходящим в Новосибирской области, в том числе изнутри властной системы, сейчас создаётся впечатление, что лидер депутатского корпуса предпочитает оставаться в стороне.

В отношении к потенциальным будущим коллегам, которые пока являются кандидатами, статус спикера можно назвать «нейтралитетом». После открытия осеннего сезона в Заксобрании, его позиция обретёт более выраженные черты. Парламентские каникулы предварял шлейф скандальных заявлений в адрес подчинённых Травникова. Впереди — рассмотрение бюджета, вопросы по концессиям, обсуждение актуальных для отдалённых областных территорий проблем качества жизни, а также утверждение региональных министров — в этом разговоре просто «принять к сведению» мнение парламентариев может быть сложнее, чем при решении, кого из кандидатов поддержать на выборах.

У некоторых наблюдателей ситуация на предвыборном поле вызывает ассоциации с саботажем, подводными камнями, подводными течениями и вторым дном. Любопытен хотя бы тот факт, что один из оппонентов поддержанного губернатором Новосёлова, Константин Терещенко, возглавляет структуру в Агентстве инвестиционного развития (АИР), подведомственном подчинённому Травникова — первому вице-премьеру и руководителю экономического блока регионального правительства Владимиру Знаткову. Наблюдатели размышляют, какова его цель – то ли помочь «протеже губернатора» Новосёлову избраться, то ли немного наоборот.

Согласно «официальной» версии Терещенко отнимает протестный электорат у кандидата-коммуниста. Апокрифическая неофициальная версия гласит, что Новосёлов – кандидат, изначально пользующийся поддержкой депутата Госдумы и координатора ЕР в регионе Виктора Игнатова, который в 2020 году его руками освобождал Первомайский район от неудобных себе единороссов. И именно поэтому «губернаторская команда», где не последнюю роль играет давний почитатель политтехнологических талантов Игнатова Владимир Знатков, вовсе не хочет видеть его в ЗС. Другой вопрос, как будет публично интерпретироваться поражение единороссовского кандидата – возможно, Игнатов считает, что не оставил Травникову другого выбора, кроме как принять подарок с подвохом: губернатор тащит Новосёлова к победе, а потом «пшик!»: его отвергает фракция и вот он, скандал, который позволит сомневаться в том, насколько уверенно Травников контролирует региональные дела.

Кремль же сейчас стоит перед вопросом, санкционировать ли выдвижение Андрея Травникова на второй срок. Нарастающая внутриэлитная конфликтность и сбор сил по разным коалициям – если, конечно, такой процесс получит продолжение – может вызвать колебания Москвы в том, насколько эффективен действующий глава региона. Разумеется, есть силы, заинтересованные донести кураторам региона такую мысль. И если получится, советоваться, что делать, кураторы будут с кем? В том числе, с укрепившимся на фоне специальной военной операции секретарём генсовета ЕР Андреем Турчаком. Но, как свидетельствуют источники, из новосибирцев никто сейчас не пребывает в большем фаворе у Турчака, чем Виктор Игнатов. То-то Игнатова в Новосибирске «не видно, не слышно». Теорию о том, что он вовсе не интересуется новосибирскими делами, но знай себе трудится скромным пахарем на томских выборах, изложили «Континенту Сибирь» сразу несколько собеседников. У издания нет подтверждённой информации, что это не так. Однако не вызывает сомнений, что способность маскировать свои намерения и действовать через других относится к категории высшего политтехнологического пилотажа. Игнатов же безусловно самый искушенный политический менеджер из Новосибирска.