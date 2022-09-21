Ждать ли в ближайшее время деэскалации в диалоге между исполнительной и законодательной ветвями власти Новосибирской области? «Континент Сибирь» продолжает опрос влиятельных региональных депутатов о том, каким будет новый парламентский сезон.

АЛЕКСАНДР ШПИКЕЛЬМАН, председатель комиссии Заксобрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции:

— Каким, по вашим ожиданиям, будет осенний сезон в Заксобрании? Усилится ли напряжение между командой губернатора и парламентским корпусом?

— Никакого напряжения нет. Оно может возникать в случае непонимания между сторонами. Были некоторые моменты при обсуждении бюджета, но в настоящее время губернатор активно взаимодействует с депутатами. Считаю, речи об острой напряжённости во взаимоотношениях между парламентским корпусом и региональной исполнительной властью не идёт.

— Какова, на ваш взгляд, вероятность, что депутатские заседания будут сопровождать скандальные выступления? Какие вопросы вы бы выделили с точки зрения потенциального резонанса?

— Впереди решение вопросов, связанных с концессиями, распределением бюджета. Но думаю, активных споров не будет.

— Назовите важнейшие вопросы, обсуждение и решение которых стоят в плане на эту осень.

— Главное — это бюджет. Денег не хватает, было бы здорово, если бы их было больше. Но правительство внесло корректировки, которые, на мой взгляд, избиратели восприняли бы позитивно. Надеюсь, мы, депутаты, эти поправки примем. Осенние сессии Заксобрания будут важными и я рассчитываю, что конструктивными.

— До решения каких проблем пока у депутатов «не дошли руки», но которые, по-вашему, тоже требуют внимания и рассмотрения Заксобранием?

— Я бы выделил наказы, которые мы утвердили в начале нынешнего созыва (выборы прошли в 2020 году). Мы давно просим, чтобы ответственные структуры обсуждали с депутатами любые моменты, которые влекут корректировку наказов — если средств не хватает или, наоборот, появляются лишние ресурсы. Хотел бы поблагодарить региональное правительство, в частности первого заместителя председателя за одобрение предложения, согласно которому наказы, исключённые из плана на 2022 год, автоматически переносятся на 2023-й. Рассчитываю на конструктивное обсуждение и положительное решение этого вопроса. Надеюсь, профильное министерство ратифицирует этот проект.

ИГОРЬ УМЕРБАЕВ, заместитель председателя комитета по госполитике Заксобрания Новосибирской области:

— Каким, по вашим ожиданиям, будет этот сезон работы регионального парламента?

— Думаю, впереди конструктивная сессия, на которой мы по возможности решим максимум вопросов в соответствии с повесткой.

— Возможно ли что обсуждение актуальных вопросов в Заксобрании усилит напряжение между губернаторским и парламентским корпусом?

— Наша страна переживает непростые времена. Учитывая это, полагаю, команда губернатора и депутатский корпус сделают все возможное, чтобы взаимодействовать в доброжелательной обстановке. Существует достаточно инструментов для урегулирования спорных моментов без доведения до публичных выпадов, выплесков в информационное поле — совместные рабочие группы, заседания комиссий, комитетов.

Региональная исполнительная власть взяла курс на более открытый доверительный режим в обмене информацией с депутатами. Парламентский корпус к этому и призывал. Прежде мы не могли получить адекватные ответы: одного министра спросим, слышим «это не в моей компетенции», другого — то же самое, и так по кругу. Эта размытость убирается, губернатор выражает готовность при необходимости включаться в обсуждение. Я думаю, напряжение будет спадать и сессии вернутся в нормальное, деловое, рабочее русло. Без взаимного поиска крайних, наказания невиновных, награждения непричастных.

— Какова, на ваш взгляд, вероятность, что депутатские заседания будут сопровождать скандальные выступления? Какие вопросы вы бы выделили с точки зрения потенциального резонанса?

— Общая позиция депутатов, руководства Заксобрания — сосредоточиться на решении проблем. При этом никогда нельзя исключать так называемый эксцесс исполнителя, когда отдельные творческие личности пытаются повысить эмоциональный градус. Но основной результат обычно удаётся достичь в ходе сложной кропотливой работы до сессии — на различных встречах, консультациях, переговорах, заседаниях рабочих групп. Публичные резонансные выступления — как правило, крайний способ, если предыдущие попытки чего-то добиться, прийти к единой точке зрения не удались. У такой формы донесения своего мнения есть как плюсы, так и очевидные минусы. Надеюсь, консенсус будет достигнут.

— Перечислите важнейшие вопросы, обсуждение и решение которых стоят в плане на эту осень.

— Важнейший вопрос, как и всегда, — бюджет области. Сейчас пытаемся оценить состояние российской и региональной экономики, чтобы спрогнозировать доходы Новосибирской области.

— До решения каких проблем пока у депутатов «не дошли руки», но которые, по-вашему, тоже требуют внимания и рассмотрения Заксобранием?

— Не могу сказать, что руки не доходили. Просто есть тяжелоподъемные вопросы. На моем округе это дорога Татарск-Чистоозерное в сторону Карасука. Уверен, на других депутатских территориях есть аналогичные примеры. Асфальтированная дорога очень нужна, это понятно, но источники финансирования неясны. На сегодняшний день одному богу известно, как ситуация будет развиваться. Но при консолидации общества мы добьёмся успеха.